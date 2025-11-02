Ana María Aldón reclama el testamento de Michu y carga contra Gloria Camila

Ana María Aldón no ha podido reprimirse a la entrevista que Gloria Camila dio este pasado viernes en TeleCinco tras su paso por Supervivientes. Acostumbrada a hacer de colaboradora, la ex de José Ortega Cano se atreve a hacer de periodista y añade que en la entrevista de "De Viernes" ella "le habría preguntado una cosa de Michu, que es saber pr qué conmigo no se ha puesto nadie en contacto". Al parecer, "Michu quería que ella cuidara y fuese la tutora legal de su hija y desde el fallecimiento de esta, nadie se ha puesto en contacto".

La bomba ha ido a más: "Esa niña le recogía, le bañaba, le cambiaba los pañales, le daba los potitos... todo. Ella me lo pidió a mí porque era yo quien cuidaba y hay algo que se me escapa, porque a mí no me ha llamado nadie todavía. Fui quien se comprometió con su madre. Recuerdo cómo me lo pidió en la cocina". La noche que falleció "literalmente no dormí, porque sabía lo que ella me había pedido a m". En este sentido, lanza un mensaje a navegantes: "Alguien se tiene que poner en contacto conmigo", afirmaba Aldón.

Además, la diseñadora comentaba que "si estoy en las últimas voluntades asumiré lo que me corresponda porque para eso en su día me comprometí" y anunciaba que quiere "cumplir con todo lo que moralmente se me pidió y lo que legalmente me corresponda".

Ana María no tiene miedo a una posible demanda por parte de Gloria Camila y dejaba claro que "es ella la que toma sus decisiones y yo no tengo nada que decir de verdad". En cuanto al testamento de Michu, la colaboradora desvelaba que lo único que tiene "es incertidumbre de no saber, simplemente necesito saber, ¿no?".