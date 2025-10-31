Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Victoria épica

Rubén Torres gana ‘Supervivientes All Stars’ tras un reñido duelo con Jessica Bueno

El bombero se impone en una final marcada por la emoción, el suspense y los giros de última hora.

Rubén Torres gana 'Supervivientes All Stars 2025'

Rubén Torres gana 'Supervivientes All Stars 2025' / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

Rubén Torres se ha convertido en el ganador de ‘Supervivientes All Stars 2025’, una edición que ha llevado al límite a sus participantes y que se ha cerrado con una final tan emocionante como impredecible. El bombero barcelonés se impuso a Jessica Bueno en un duelo ajustadísimo que mantuvo en vilo al público hasta el último instante. Con los votos de los espectadores a través de la app de Mediaset InfinityJorge Javier Vázquez proclamaba su nombre ante una palapa llena de lágrimas, abrazos y tensión contenida.

La velada comenzó con la expulsión de Tony Spina, que se despedía en cuarto lugar con palabras de orgullo: “Estoy muy contento, esto me ha cambiado la vida”. A partir de ahí, la batalla se endureció. En los juegos decisivos, Torres volvió a demostrar su fortaleza física al vencer a Miri Pérez-Cabrero, asegurando su pase directo al duelo final. Miri, tercera clasificada, se despidió entre lágrimas y gratitud: “Me siento ganadora, estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí”.

El enfrentamiento final entre Jessica y Rubén estuvo marcado por la igualdad absoluta. La audiencia vivió un auténtico ‘sorpasso’ en directo, con empates técnicos y una votación que oscilaba constantemente. Finalmente, Rubén Torres se alzó con la victoria, llevándose el cheque de 50.000 euros y el reconocimiento de sus compañeros, que aplaudieron su entrega durante toda la aventura.

Entre lágrimas y abrazos, el bombero celebró su triunfo con su pareja Laura. Mientras Laura Madrueño levantaba su brazo en la palapa, Jorge Javier Vázquez no podía ocultar su emoción: la edición más extrema de todas llegaba a su fin con una despedida vibrante que puso el broche de oro a un año histórico para el formato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
  2. Enrique Crespo Rubio, el zamorano detrás de la doble operación simultánea a 'El Cordobés' que ha sido doblemente premiada a nivel nacional
  3. El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
  4. Hallan restos de sangre en nuevos puntos de la parte posterior del albergue donde se produjo el apuñalamiento
  5. Multa de la Confederación Hidrográfica del Duero a un pueblo de Zamora: Las denuncias y los hechos
  6. Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
  7. Desestimada la demanda interpuesta por Leche Gaza contra el Ayuntamiento de Zamora al que reclamaba más de un millón de euros
  8. Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones

Lydia Lozano regresa a ‘¡De Viernes!’ tras el ingreso hospitalario de su marido y la publicación de sus polémicas fotos llorando

Lydia Lozano regresa a ‘¡De Viernes!’ tras el ingreso hospitalario de su marido y la publicación de sus polémicas fotos llorando

El Ayuntamiento de Zamora bonifica un 50% las tarifas por adopción de perros y gatos

El Ayuntamiento de Zamora bonifica un 50% las tarifas por adopción de perros y gatos

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

Horario especial del cementerio en la festividad de los Santos

Horario especial del cementerio en la festividad de los Santos

Rubén Torres gana ‘Supervivientes All Stars’ tras un reñido duelo con Jessica Bueno

Rubén Torres gana ‘Supervivientes All Stars’ tras un reñido duelo con Jessica Bueno

Castilla y León reconoce el “mayo”, muy arraigado en la comarca de Benavente, como Bien de Interés Cultural inmaterial

Castilla y León reconoce el “mayo”, muy arraigado en la comarca de Benavente, como Bien de Interés Cultural inmaterial

¿Cuánto estás dispuesto a pagar por vivir en pleno centro de Zamora? Piso de casi 200 metros a la venta

¿Cuánto estás dispuesto a pagar por vivir en pleno centro de Zamora? Piso de casi 200 metros a la venta

El euríbor encadena su tercera subida consecutiva y encarece por primera vez en dos años las hipotecas variables

El euríbor encadena su tercera subida consecutiva y encarece por primera vez en dos años las hipotecas variables
Tracking Pixel Contents