‘Marbella. Expediente judicial’: el lujo y los excesos de la Costa del Sol vuelven a Movistar+

La segunda temporada de ‘Marbella’, la serie protagonizada por Hugo Silva, llegará a Movistar + en enero de 2026. En la plataforma explican que, en esta segunda entrega, Cesar Beltrán (Hugo Silva) tendrá que enfrentarse a un nuevo enemigo, más implacable y determinado que cualquier otro policía, competidor o criminal con quién se ha cruzado en el pasado: la fiscal antidroga de Marbella, Carmen Leal (Natalia de Molina). Carmen está convencida de que muy poco se puede hacer contra las organizaciones criminales que lideran el tráfico en la costa del Sol, si no se erradica antes a los responsables de muchos fracasos recientes de la justicia: los tres principales abogados que defienden a la mayoría de los criminales.

La otra cara de la realidad del narco

La segunda temporada, que lleva por título ‘Marbella. Expediente judicial’, ha sido creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, a partir de una idea original de Nacho Carretero y Arturo Lezcano. Estas es lo que han dicho sus creadores: "Volvemos a la Marbella oscura, ese jardín del edén con 100 manzanas 200 serpientes, centrando nuestra atención ahora en el otro lado de la barricada. Nos colamos en la fiscalía antidroga, con la intención de hacer vivir al público, y en primera persona, cada obstáculo, peligro y frustración que enfrenta a diario quien combate el crimen en primera línea".

Fran Araújo, que sirve como productor ejecutivo Movistar+, ha señalado que “para renovar una segunda temporada en la plataforma, además del éxito de público, necesitamos encontrar una historia con el mismo interés y riesgo que la primera. Que vuelva a desafiar al espectador desde algún ángulo novedoso". Explica que, de cara a esta segunda temporada, "no solo se cambia el punto de vista, el protagonismo, el género y se matiza el tono de la primera, si no que se profundiza en la otra cara de la realidad del narco, la difícil y llena de obstáculos batalla judicial. Y eso no había sido contado así hasta ahora".

Para Nacho Carretero y Arturo Lezcano, productores ejecutivos de esta serie, "toca mirar al patio trasero de ‘Marbella: el Estrecho’. Y cómo una justicia superada y colapsada trata de frenar al crimen organizado. Una vez más usamos la verdad y sus protagonistas reales para contar desde la ficción uno de los grandes problemas que padece España".