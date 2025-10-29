‘Supervivientes All Stars’ elige mañana a su ganador en una final épica desde Honduras

Después de 55 días de aventuras, sudor y lágrimas en los Cayos Cochinos, solo uno de los cuatro finalistas —Miri, Jessica, Tony o Torres— podrá levantar la corona de ‘Supervivientes All Stars’. Mañana jueves a las 22:00 horas, Telecinco vivirá la gran noche, con Jorge Javier Vázquez en plató y Laura Madrueño en directo desde Honduras.

Todo esto llegará después de una última gala dominical del reality, que dejó una de las secuencias más emotivas de la edición, con Miri compartiendo uno de los capítulos más delicados de su vida durante el “puente de las emociones”. Un tiempo después, Jessica Bueno se convertía en finalista tras ser salvada por los espectadores en la ceremonia de salvación.

Juegos que quitan el aliento

La tensión comienza desde el minuto uno. Jessica, Tony y Torres luchan por no ser los primeros en despedirse, mientras Miri llega como líder tras ganar el último juego. El que menos apoyo reciba de los espectadores, será el primero en abandonar definitivamente la aventura. Todo puede pasar…

Los tres supervivientes restantes se enfrentarán al primer desafío: rescatar peces de madera en el mar, llevarlos a la playa y encajarlos en un puzle que abrirá la puerta a la siguiente fase. Solo los dos más rápidos avanzan, mientras que el tercero se jugará su continuidad en otra votación.

El segundo reto es puro espectáculo: escapar de una jaula gigante, abrir un baúl con un código secreto y escalar una enorme pared sobre el agua para encender un pebetero. El primero en lograrlo obtendrá la inmunidad. Pura adrenalina.

Después, otra votación decidirá quién se queda a las puertas de la victoria. Y finalmente, los dos supervivientes finales se enfrentarán a la votación exprés que coronará al nuevo rey o reina de ‘Supervivientes All Stars’.

Emociones a flor de piel

La gala no sería completa sin los reencuentros más tiernos. En Mediaset avanzan que Miri abrazará a su padre Edu, Torres a su novia Laura, Tony a su madre Pina y Jessica a su hermano Manuel. Y, por supuesto, el momento del espejo: el instante en que los finalistas descubren cómo la isla los ha transformado por dentro… y por fuera.

En plató, todos los expulsados acompañarán a Jorge Javier, Montoya y Terelu Campos para revivir los mejores momentos y vivir, con todos los espectadores, la noche en la que uno de ellos se convertirá en leyenda.