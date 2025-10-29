Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó'

La actriz y pedagoga Esther Uria ha muerto a los 55 años de edad en el Hospital de Donostia por una breve enfermedad. Aunque dedicó gran parte de su vida profesional al teatro, especialmente en el País Vasco con obras como ‘La cacatúa verde’ o ‘La importancia de llamarse Ernesto’, saltó a la fama por su participación en series míticas como 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó'.

En 2013 creó junto a su pareja la obra de teatro 'Cada día es solo una vez al día', en la que reivindicaban el poder de reírse y vivir el presente. "No nos lamentamos del pasado, tenemos el presente y una forma muy positiva de vivirlo es empezar a vivir con humor reflexivo", recogía el Diario Vasco. En televisión, tuvo espacios en ETB con 'Euskolegas' y 'Pilotari' y también brilló en cadenas nacionales con series como 'Amistades peligrosas', 'El doctor Mateo' o 'El comisario'.

Más allá de su éxitos en el cine y la televisión, la actriz también destacó en la docencia e investigación. Uria quiso unir sus dos mundos y además de formarse en Arte Dramático, era pedagoga y obtuvo el Premio Extraordinario en Educación Especial y el Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía. También era profesora de Secundaria y se especilalizó en educación inclusiva. Su objetivo era juntar sus dos pasiones, algo que logró con su tesis 'Diseño, desarrollo y evaluación de un programa basado en las técnicas del sistema teatral para el fomento de la convivencia positiva en el alumnado de secundaria'.

Esther nunca dejó de formarse, y siempre defendió que la pedagogía y el teatro en realidad tenían mucho que ver. Tanto los profesores como los actores deben "saber hablar, dirigirse a un público y lograr que les entiendan".