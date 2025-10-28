Vuelve el ‘true crime’ de Carles Porta, con historias de mafias, traiciones, celos y voleibol

La nueva temporada de true crime de Carles Porta en Movistar Plus+ se estrena el 13 de noviembre con 'Missing in Murcia', que narra el crimen de la jugadora de voleibol holandesa Ingrid Visser en Murcia en 2013. Se completa la temporada con los casos 'Muerte en el hotel' (20 de noviembre) y 'Crimen por encargo' (27de noviembre). Estos nuevos ‘true crime’ de Carles Porta son originales Movistar Plus+, en colaboración con True Crime Factory y Goroka. Con esta nueva entrega, indican en Movistar Plus+, Carles Porta consolida su posición como narrador imprescindible del género. Movistar Plus+ cuenta “con sus mejores true crime: 'La caza del solitario', 'Crímenes', 'El crimen de la Guardia Urbana' y 'Luz en la oscuridad'.

‘Missing in Murcia’

El crimen de Ingrid Visser, una de las mejores jugadoras de voleibol de la selección holandesa, conmocionó a España y a Holanda. La deportista, que acababa de descubrir que estaba embarazada, viajó a Murcia junto a su pareja, Lodewijk Severein, por motivos personales y económicos. Ambos terminaron asesinados de forma brutal en una casa rural, tras ser golpeados hasta la muerte y enterrados en un campo de limoneros. La investigación destapó un entramado de deudas y negocios turbios relacionados con un club de voleibol.

‘Muerte en el hotel’

José Rosado, un ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño vuela a Madrid desde Miami en 2021 para hacer negocios y cenar con un amigo. Se aloja en el lujoso Hotel Palace. Está casado con un hombre, pero mantiene una relación abierta. Después de la cena, decide salir por el barrio de Chueca a tomar unas copas, allí conoce a otros dos hombres, con los que regresa a su habitación. El día siguiente los empleados del Hotel se encuentra a José Rosado muerto en su cama. ¿Muerte natural?

‘Crimen por encargo’

Relata la trágica historia de Yalenis, una joven cubana atrapada en una relación tóxica con un empresario gallego, detallan en la plataforma. Su deseo de independencia desencadena una serie de eventos que llevan al doble asesinato de ella y un joven desconocido. A través de una investigación policial y testimonios reveladores, la serie desvela hasta dónde puede llegar la obsesión y el poder.