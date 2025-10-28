Sorpresa y duro revés para Manu en Pasapalabra tras 361 programas: esta es la actriz que le deja sin el mayor bote de la historia del programa

Nervios a flor de piel en Pasapalabra. Da la impresión de que Manu está más cerca que nunca de completar El Rosco. Sólo tres semanas después de haber rozado la gesta, el concursante madrileño ha vuelto ha quedarse a sólo una letra. Además, esta vez luchaba por el mayor bote en la historia del programa, de 2.302.000 euros. Ha sido la sexta vez en la que Manu ha llegado a 24 aciertos. En esta ocasión, Rosa se había plantado con 23 letras en verde y sin fallos, él tenía que remontar... y a punto ha estado de hacer saltar el confeti. Cuando ha dado la respuesta para la Y, lo ha hecho con una seguridad aplastante, tanto que ha hecho pensar a los espectadores que había llegado el día.

Tenía que acertar “el apellido de la actriz que protagonizó la película ‘La leyenda del diamante’”. Sin embargo, tras unos segundos de tenso y emocionante silencio, Roberto Leal le confirmaba que había fallado. "Me da un infarto", decía Roberto Leal sacando una sonrisa a Manu, que cerraba su rosco con todo acertado salvo ese último fallo. "Layevska Uyazemsky", era el nombre que buscaban y que ha dejado a Manu sin el millonario bote, que ya asciende a 2.302.000 euros. Manu y Rosa se han convertido en unos auténticos referentes en esta etapa de Pasapalabra. Ambos ya son, desde hace un tiempo, la pareja de los récords.

Porque han roto unos cuantos, escribiendo sus nombres con letras de oro en la historia del programa. Emulando al Cholo Simeone y a su mítica frase ‘partido a partido’, Manu ha ido sumando programas desde su llegada a Pasapalabra el día postbote de Óscar Díaz. Ha sido un camino largo que parece no tener fin, siendo la línea de meta el bote, pero el madrileño ha ido ganando experiencia cada tarde hasta situarse como el concursante más longevo de la historia de Pasapalabra, superando esa marca de 360 programas que había dejado Orestes: un número que parecía imposible de igualar, y que Manu se ha encargado de hacerlo suyo.

Manu o rosa pueden dar la sorpresa en los próximos días. Eso sí, para los espectadores más supersticiosos existe una 'maldición' que afectaría de lleno a Manu. Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concurso. Nada menos 2.272.000 euros.

El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. En las últimas ocasiones ha sucedido que el jugador más veterano concursando fue el que se tuvo que ir a casa como derrotado en el rosco. Por ejemplo, en el caso de Orestes, pese a sus 360 programas, tuvo que comprobar atónito como Rafa, con 197 programas, completaba todo el rosco en una única vuelta, dejando al burgalés sin la posibilidad de participar.