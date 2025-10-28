Paula Gonu desvela el motivo por el que su padre le da collejas, y tiene que ver con política

Todo lo que hace o dice una 'influencer' con tantos seguidores como Paula Gonu se mira con lupa. En febrero del año pasado, tuvo una gran polémica a raíz de un vídeo de ella en actitudes peculiares durante el evento Nevalia2024, un festival organizado por la marca Ron Barceló que reunió a varios 'influencers' para disfrutar de unos días de esquí en Formigal. En el material compartido en una red social, Paula, llevando gafas de sol a pesar de ser de noche, aparece en constante movimiento y baile alrededor de la cabina del DJ, Anthony GodFather.

La controversia se desata cuando la influencer comienza a rodear y tocar al DJ, aparentemente tratando de interrumpir su actuación. Aunque el DJ intenta mantener una actitud amigable, la escena desconcierta a las personas presentes, generando críticas en la publicación viral. El vídeo generó un debate en línea, con algunos comentarios sugiriendo que, si la situación fuera al revés, se consideraría acoso. Otros especulan sobre el posible estado de Paula Gonu, insinuando el consumo de sustancias. Hasta el momento, la 'influencer' no ha respondido a las críticas ni ha aclarado sus intenciones en el evento.

En contraste, el DJ Anthony GodFather se pronunció sobre el incidente, comentando en la publicación viral que, a pesar de la situación, se lleva bien con Paula y que ella solo intentaba comunicarse en un momento inoportuno, ya que él tenía una mezcla en los auriculares que no podía interrumpir.

¿A quién vota Paula Gonu?

Y la última polémica en la que se ha metido Gonu, ha sido tras su paso por el podcast ‘Ac2ality’. Allí le preguntaron que a quién había votado en las últimas elecciones y su respuesta ha servido para que mucha gente la critique a través de las redes. Esto fue lo que dijo Gonu: “En las pasadas no voté. He votado algún año. En esto mi padre me da bastantes collejas, porque opina, como mucha otra gente, que no votar está fatal, porque te estás apartando de esa responsabilidad tuya de tener voz. Responsabilidad, derecho o lo que sea”.

Posteriormente, afirmó: “Yo a mi padre le digo que me explica perfectamente lo que va a hacer cada partido, igual podría llegar a pensar que tengo uno preferido. Pero ahora mismo, es que no tengo ni puñe... idea de lo que votaría”.