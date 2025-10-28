Netflix presenta 'Ciudad de sombras', la última serie de Verónica Echegui antes de su fallecimiento

Netflix ha desvelado las primeras imágenes de la nueva serie thriller policíaca ‘Ciudad de sombras’, protagonizada por Isak Férriz (‘Asalto al Banco Central’, ‘El cuerpo en llamas’, ‘Bajocero’) y Verónica Echegui (‘Intimidad’, ‘Los pacientes del Dr. García’), dirigida por Jorge Torregrossa (‘El cuerpo en llamas’, ‘Fariña’, ‘Intimidad’) y producida por Arcadia, que llegará a Netflix el próximo 12 de diciembre. Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart (Isak Férriz), hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), tratar de dar con el autor del crimen.

Completan el reparto de esta producción Ana Wagener (‘El inocente’), Manolo Solo (‘Tarde para la ira’) y Jordi Ballester (‘Perdida’). Los seis episodios que adaptan la primera novela de Aro Sáinz de la Maza -autor de la tetralogía de Milo Malart, publicada por Destino (Grupo Planeta)- han sido escritos por el director Jorge Torregrossa y los guionistas Carlos López y Clara Esparrach. El rodaje de la serie se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de Cataluña y, entre ellas, ha comprendido icónicos edificios de Barcelona que hacen de la ciudad un personaje más de la historia, explican en Netflix.

