Maxi Iglesias responde a los rumores de su relación con Susana Abaitua: “Hasta ahí puedo leer”

Desde su salto al estrellato en ‘Física o Química’ cada “chisme” acerca de la vida persona de Maxi Iglesias se viraliza de manera inmediata. Si el rumor es sobre una posible relación amorosa con la bellísima actriz Susana Abaitua, el 'shippeo' se nos va de las manos. Fue el periodista del corazón Javi Hoyos el que desveló (sin fotos, pero "con muy buenas fuentes", según dijo él mismo), que habían visto a la pareja de artistas besándose en una discoteca madrileña tras rodar ‘Nuda propiedad’. Y por ahí salió Iglesias cuando, en la presentación de su libro, le preguntaron por su relación con Abaitua: “Estoy muy contento, porque hemos hecho una serie preciosa... y hasta ahí puedo leer”. Eso -y unas risas sospechosas- fue lo único que consiguieron sacar al actor.

‘Bullying’ en ‘Física o Química’

En el podcast ‘Malas personas’, Maxi Iglesias afirmó que "conmigo han sido muy malas personas en el colegio, me han hecho mucho bullying". Además, señaló que "no contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad, mis compañeros de ‘Física o Química’ me hacen bullying en el colegio de mentira". El actor prosiguió asegurando que cuenta todo esto ahora después haberlo hablado "en terapia". Maxi Iglesias aseguró que estos compañeros se portaron mal con él porque le tenían "rabia y envidia", señalando que "a algunos no les caía demasiado bien porque ellos se sentían más preparados y mejores actores". Ahora, pasado el tiempo, el actor asegura que lo ha superado.

"Uno de ellos, que a día de hoy creo que es mi amigo, me pidió perdón y me dijo que me tenían mucha rabia y que les daba envidia", aunque Maxi no señaló directamente a nadie del elenco. ‘Física o Química. La Nueva generación’ volverá con una segunda temporada tras triunfar con la primera en Atresplayer. La serie original de la plataforma de Atresmedia, informaron desde la misma, supuso el retorno de una de las marcas de ficción más aclamadas de la historia de la televisión en nuestro país, 'Física o Química'. Lo hizo, además con una gran acogida: el mejor estreno de una ficción original de la plataforma en los últimos dos años.