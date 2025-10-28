Juan Diego Botto: así preparó durante 6 meses una escena de 15 segundos

No todos los días Hollywood aterriza en 'Al cielo con ella'. Esta vez, quien se sentó frente a Henar Álvarez fue Juan Diego Botto, y la charla no tuvo desperdicio. Entre risas y confidencias, el actor acabó revelando detalles muy sabrosos sobre su paso por la meca del cine, donde hace algunos años participó en una superproducción de superhéroes. La experiencia, eso sí, le dejó claro algo: "Nunca más voy a volver a hacer esto". ¿Qué pasó exactamente? Todo ocurrió durante el rodaje de 'El escuadrón suicida', la película de villanos de DC con la Harley Quinn de Margot Robbie y el Peacemaker de John Cena.

Botto daba vida a Silvio Luna, el dictador de la isla ficticia de Corto Maltese que soñaba con casarse con Harley. Para el papel, el actor se lo tomó muy en serio: "Preferí pensarme como una chica Bond", confesó en 'Al cielo con ella'. Si Halle Berry emergía del mar en 'Muere otro día', Juan Diego Botto lo hacía desde una piscina en 'El escuadrón suicida'. La escena duró apenas 15 segundos en pantalla, pero detrás había seis meses de entrenamiento y una dieta milimetrada. "Yo les tenía que mandar cada semana una foto de cómo estaba, de si iba evolucionando, si tenía más músculo, si marcaba abdominales", contó entre risas.

Y cuando por fin vio el resultado, tuvo claro que había tocado techo: "Este es el tope de lo sexy que voy a estar", pensó. Así que pidió que le hicieran una foto para el recuerdo. "Nunca más voy a volver a hacer esto. No pienso volver a estar en una dieta tan estricta el resto de mi vida, no pienso esforzarme tanto en un gimnasio nunca más. Quiero coger esta foto, enmarcarla y decir 'yo alguna vez fui así' y olvidarme", aseguró.

"Pero si eres de Móstoles"

La conversación con Henar Álvarez dio para más. "Hay un grupo de españoles ahí en Los Ángeles que siempre tiene las puertas abiertas... y eso está muy bien", contó Botto, antes de que la presentadora lanzara una pregunta con bala: "¿Hay algún actor o actriz que habla español que no os quiera hablar en español porque lo ve más bajo?". La cara de Botto lo dijo todo antes que sus palabras. "Más de uno y más de dos", reconoció entre sonrisas cómplices. "Hay algo de asimilación, de estar allí, de demostrar que ya perteneces… Esta cosa de estar hablando con alguien que dices: 'Pero si eres de Móstoles'. Y te dice: '¿Cómo se decía en español?'", relató divertido.

Nombres no dio —ni siquiera iniciales, por mucho que Henar insistiera—, pero la anécdota dejó a todos con la intriga. ¿Quiénes serán esos actores que reniegan del español? De momento, nos quedamos con la duda… y con una entrevista que, como diría Henar, fue oro puro.