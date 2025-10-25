El conocido actor de Física o Química que ha revelado que sufrió bullying de algunos de sus compañeros en la serie

A veces la ficción se vuelve realidad. Y eso es lo que le pasó a uno de los actores de la conocida serie 'Física o Química' que ha revelado que sufrió bullying de algunos de sus compañeros en la serie. Estamos hablando de Maxi Iglesias, quien contó su historia en el podcast Malas Personas. "Conmigo han sido muy malas personas en el colegio, me han hecho mucho bullying. Y no contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad, mis compañeros de Física o Química me hacen bullying en el colegio de mentira", señaló, asegurando que cuenta todo esto ahora después haberlo hablado "en terapia".

Maxi aseguró que estos compañeros se portaron mal con él porque le tenían "rabia y envidia", señalando que "a algunos no les caía demasiado bien porque ellos se sentían más preparados y mejores actores". Ahora, pasado el tiempo, el actor asegura que lo ha superado. "Uno de ellos, que a día de hoy creo que es mi amigo, me pidió perdón y me dijo que me tenían mucha rabia y que les daba envidia", aunque Maxi no señaló directamente a nadie del elenco.

La nueva generación

"Física o Química. La Nueva generación"volverá con una segunda temporada tras triunfar con la primera en Atresplayer. La serie original de la plataforma de Atresmedia, informaronn desde la misma, supuso el retorno de una de las marcas de ficción más aclamadas de la historia de la TV en nuestro país, 'Física o Química'. Lo hizo, además con una gran acogida: el mejor estreno de una ficción original de la plataforma en los últimos dos años. La ficción supuso un éxito rotundo en audiencia y arrasó entre los menores de 30 años con una gran fidelidad en el consumo de los capítulos y la temporada completa, consolidando su posición como uno de los títulos más relevantes del catálogo reciente de Atresplayer.