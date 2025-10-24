Kiko Rivera emite un comunicado sobre sus hijas tras su separación de Irene Rosales: "Mi matrimonio se ha roto"

A punto de cumplirse dos meses desde que Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su separación tras 11 años de relación y dos hijas en común, y una semana después de salir a la luz que la influencer ha recuperado la ilusión al lado de un empresario sevillano llamado Guillermo, la exnuera de Isabel Pantoja ha dado un paso al frente y ha roto su silencio en exclusiva en la revista 'Semana'. Una entrevista en la que, feliz y renovada, responde a todo y a todos y, además de revelar cuándo tomaron Kiko y ella la decisión de emprender caminos separados y cuáles han sido los motivos, aclara si tal y como se ha rumoreado en los últimos días ha sido desleal al Dj con su actual pareja.

Una incipiente relación que no quiere ocultar pero que sí ha dejado claro que no empezó cuando todavía estaba casada, ya que como asegura rotunda "nunca he sido infiel a Kiko". "Mi matrimonio terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver en mi separación" ha explicado, confesando que aunque la noticia no se hizo pública hasta finales de agosto, fue tras sus vacaciones en Menorca -de donde volvieron a mediados de mes- cuando tomaron la decisión de separar sus caminos.

Y aunque afirma que fue una decisión tomada por los dos debido a un enfriamiento en su relación en el que cayeron en la monotonía y convivían "como familia pero no como pareja", sí reconoce que "mi matrimonio se ha roto porque he ejercido más de madre que de esposa", dejando entrever que fue ella quién dio el primer paso para separarse: "Llegó un día en el que me di cuenta que vivía solo para los demás, los colegios de mis hijas, las pastillas de mi marido... por primera vez creo que me priorizo. Soy joven, solo tengo 34 años y merezco vivir y disfrutar de la vida" confiesa.

¿Cómo se tomó el Dj que haya encontrado el amor tan pronto? Como expresa, "no tenía por qué, pero a Kiko le he dado las explicaciones que le tenía que dar porque creo que se las merecía. Es el padre de mis hijas, tenemos una relación buena y yo le quiero muchísimo". "No ha habido reproches, sé que quiere lo mejor para mí" asegura. Ahora, Kiko Rivera ha compartido una imagen junto a sus dos hijas tras la entrevista de Irene Rosales, en la que ha contado todos los detalles de su separación. Él, sin que ellas se enteren, las fotografía desde atrás. "Mi prioridad absoluta, sin más"