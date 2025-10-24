Duro revés para Adara Molinero tras el drástico ingreso en urgencias: "Tiene Alzheimer"

Los Supervivientes están al límite. Las horas de convivencia, con mucho hambre y en pleno temporal, dejan una mala pasada en los aventureros, que tienen muchas horas para pensar y acordarse de sus seres queridos. Esto último es lo que le ha pasado justamente a Adara Molinero, quien ha recordado a su abuela, con la que no se lleva desde hace tres años a raíz de su distanciamiento con su padre. Así se lo ha compartido a su compañero Tony Spina en Honduras. "Cuando deje de tener relación con mi padre deje de tener relación con mi abuela", comienza diciendo. El ya marido de Marta Peñate le intentaba apoyar le aconsejaba.

"Por mucho que te hayas alejado, cuando salgas de aquí vete a verla", le lanzaba. Adara Molinero reconoce que su abuela es "muy orgullosa" y que ella es bien diferente, por lo que tiene claro lo que va a hacer cuando salga de 'Supervivientes All Stars 2025'. "No tengo orgullo y quiero llamarla cuando salga", le traslada a Tony Spina. Pero Adara desconoce que su abuela se encuentra luchando contra su enfermedad.En la octava gala de 'Supervivientes All Stars' se vivieron unas nominaciones decisivas porque queda solo una semana para la gran final de esta segunda edición. Tras la proclamación de los dos primeros finalistas, Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina, se anunciaron los nombres de los nominados: Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno.

La madre de la madrileña, Elena Rodríguez, no pudo ver esas últimas nominaciones desde plató porque se tuvo que marchar y ahora ha revelado que el motivo es que han ingresado a su madre en el hospital, informan desde Telecinco a través de su canal Outdoor. "Ayer me tuve que marchar de la gala porque ingresaron a mi mamá. Tiene Alzheimer y llevamos luchando contra esta enfermedad muchos años. Lo explico porque me habéis preguntado mucho. Ella ya se encuentra un poquito mejor. Gracias a todos por preocuparos", ha comentado la exconcursante de 'GH DÚO' junto a la mencionada fotografía que ha difundido en sus stories de Instagram para informar a sus seguidores.

También les ha contado que en el hospital está llenando las horas con una lectura que les ha querido recomendar: se trata de 'La rueda de la vida', de Elizabeth Kübler-Ross. "Es un libro profundo y lleno de luz. Elizabeth Kübler-Ross nos enseña a entender la vida, la muerte y el sentido de cada experiencia con una mirada llena de amor y esperanza", ha escrito Elena Rodríguez junto a una foto en la que se ve que sigue en el hospital, haciendo compañía a su madre.