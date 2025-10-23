Pantoja habla por fin sobre la separación de Kiko Rivera y confirma lo que muchos esperaban

Aunque resulte llamativo, Isa Pantoja todavía no se había pronunciado sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, que la pareja anunció a finales de agosto después de 11 años de relación y 2 hijas en común. Feliz con su marido Asraf Beno y con sus hijos, Alberto (11) y su bebé Cairo -que nació el pasado 22 de junio-, la peruana está volcada en la grabación del programa que supondrá su regreso a televisión tras su maternidad, 'Decomasters', y no ha sido hasta este miércoles cuando ha reaccionado públicamente a la ruptura de su hermano y a la nueva ilusión de su excuñada, que ha rehecho su vida amorosa en tiempo récord al lado de un atractivo empresario llamado Guillermo.

Después de unos días de descanso en El Puerto de Santa María (Cádiz) junto a sus pequeños, Isa y Asraf han regresado a Madrid para retomar el rodaje del nuevo talent de TVE -en el que competirán contra otras parejas de famosos como Mar Flores y Carlo Costanzia, María Zurita y Antonia Dell'Atte, o Colate y Samantha Vallejo-Nágera por demostrar quiénes tienen más talento para la decoración de interiores- y la hija de Isabel Pantoja ha roto su silencio para desmarcarse completamente del complicado momento personal que atraviesa Kiko.

"No voy a decir nada" ha repetido, respondiendo con esta frase tan rotunda a preguntas sobre qué le ha parecido la separación de su hermano, si se ha puesto en contacto con él para saber cómo está, si le ha sorprendido que Irene haya encontrado el amor tan pronto, o qué piensa de que haya dado una exclusiva a la revista 'Semana' hablando con todo lujo de detalles de su matrimonio con Kiko, y de los motivos que les llevaron a romper su relación.

Lejos de mostrar su apoyo al Dj como en otros trances delicados para él como sus problemas de salud, Isa ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada sobre su vida: "Es que no... no voy a decir nada ¿eh? Yo estoy superout, enfocada a mi programa nuevo y ya" ha sentenciado.

Una indiferencia que también ha demostrado cuando la prensa ha querido saber qué le parece el complicado momento económico que vive su madre, y qué opina de las informaciones que apuntan a que finalmente ha renunciado a abandonar España para comenzar una nueva vida en Lationamérica, y podría mudarse a Canarias si pierde definitivamente cantora: "Perdona, pero es que no voy a decir nada, de verdad" ha zanjado visiblemente incómoda.

Sin embargo, y tras presumir de que su pequeño Cairo está "muy bien", no ha dudado en mostrar su apoyo a su prima Anabel Pantoja en su paso por 'Bailando con las estrellas'. "La estoy viendo y me gusta mucho. Se le da súper bien, así que eso, ojalá llegue lo más lejos posible y gane, oye, ¿por qué no?", ha expresado sonriente, evitando dar ningún detalle sobre con qué nos sorprenderán Asraf y ella en 'Decomasters'.