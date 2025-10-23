Marta Riesco señala una infidelidad como el motivo de separación entre Andy y Lucas: 'Empieza a ver cosas extrañas entre Lucas y la mujer'

Seguimos para bingo. Y es que no hay día que pase que no se hable de Andy y Lucas, y esta última noticia que nos trae Marta Riesco viene fuertecita fuertecita. Porque si has estado siguiendo todo este culebrón con nosotras aquí en CUORE, sabrás que hemos sido las primeras en decir que el dúo musical no se merecía una despedida así, y que algo habría pasado entre ellos para que tras una vida juntos su 'adiós' sea así de polémico. Y ahora parece que ya sabemos qué fue ese algo que pasó.

La polémica por la supuesta pelea

Muuuucho se ha hablado estos días, semanas e incluso meses, sobre la relación entre Andy y Lucas. Nos hemos hartado de decir que son historia de la música en nuestro país y que han formado parte de la vida de millones de personas, y por eso justamente nos apena que en su última gira se haya hablado más de sus polémicas que de sus conciertos.

Pero hay que decir también que 'se lo han buscado' ellos con sus declaraciones cruzadas, sus gestos, y sobre todo con la movida del concierto de Badajoz. Ese concierto que acabó con Lucas solo sobre el escenario porque Andy tuvo que irse corriendo al hospital tras romperse el abductor.

Y decimos que esa es la más fuerte porque se hablaba de que podría haber sido una pelea entre los cantantes lo que habría llevado a la ruptura del abductor de Andy, y es que encima las explicaciones de los gaditanos sobre lo que habría sucedido no acabaría de despejar las dudas.

Que si se resbaló con la rampa del escenario por la lluvia, que si fue en un giro bailando, que si fue en un partido de fútbol jugando con los amigos... lo cierto es que a día de hoy sigue sin saberse qué pasó esa noche en la ciudad extremeña.

¿Qué ha pasado entre Andy y Lucas?

Lo que sí se sabe, y se sabía desde entonces, es que la relación entre Andy y Lucas estaba en la cuerda floja flojísima, y que incluso corría peligro lo que quedaba de gira de despedida.

Al final la gira la acabaron, con su último concierto en Madrid en el Palacio Vistalegre, pero la polémica ni mucho menos se iba a quedar ahí. Porque Andy -a través de su representante- se apresuraba a anunciar que empezaba su carrera en solitario, porque se seguía hablando de esa supuesta pelea, porque las palabras de cariño que se dedicaban en el último concierto no sonaban nada creíbles...

Y porque en sí lo que parecía una relación casi de hermanos, tras más de 20 años compartiendo vida, escenario, estudios, platós... se caía y rompía en miles de pedacitos. Pero, ¿cuál había sido el detonante de que Andy y Lucas no se aguantaran más?

Una supuesta infidelidad con el productor de por medio

Pues resulta que Marta Riesco tiene la clave que faltaba en toda esta telenovela, y estaba claro que la razón iba a ser igual de fuertecita que todo lo que se viene contando. Ha sido en el programa 'No somos nadie', que presenta María Patiño y que es el proyecto que surgió tras el fallido con 'La familia de la tele', donde Marta ha expuesto que todo vendría a raíz de una infidelidad.

"Hace dos años pasa un suceso bastante fuerte", empieza explicando Riesco, quien añade que 'Andy y Lucas' tenían un productor que estaba casado con una mujer. Hasta aquí todo normal. El tema es que con el tiempo, y todo esto siguiendo con lo que cuenta Marta Riesco, el equipo "empieza a ver cosas extrañas entre Lucas y la mujer del productor".

Y agárrate que vienen curvas, porque lo que acabó de dinamitar todo fue cuando "un día, el productor entra en su casa y se encuentra a su mujer manteniendo relaciones íntimas con Lucas". Ya te avisamos que venía fuerte el asunto.

La reacción de Andy y la ruptura total

Tras esta pillada, se habría producido una fuerte pelea entre Lucas y el productor, que incluso habría llegado a las manos y obviamente este corta todo tipo de relaciones personales y profesionales con 'Andy y Lucas'.

Es este factor el que enfada enormemente a Andy -obviamente también-, que ahora ve como por culpa de Lucas el grupo deja de tener productor y, por ende, todo lo que eso conlleva: pérdidas de contratos, pérdida de inversores, y un larguísimo etcétera (ya sabes lo importante que es la figura de un productor para un artista).

Justamente esa mujer del productor es María José, la que sigue siendo actualmente la pareja de Lucas, y quien recientemente se habría pronunciado respecto a toda la movida que está protagonizando su marido tras la supuesta pelea física con Andy. Sí, aquella de Badajoz.

No sabemos si habrá sido esta infidelidad al productor lo que habría dinamitado finalmente la relación entre Andy y Lucas hace dos años, aunque estaba claro que habría tenido que ser algo de este calibre para que una relación de amistad durante más de dos décadas, prácticamente fraternal, acabara explotando y rompiéndose en mil pedazos como ha acabado sucediendo.

¿Qué problemas de dinero tuvieron Andy y Lucas?

Como bien sabemos, Lucas es el empresario, mientras que Andy es un asalariado. No obstante, los conciertos tienen el caché a 50%, o eso debería ser así. Pero la última información que ha salido de esta trama es que uno de ellos no está cobrando lo que debería... Y justo fue en un concierto de 2024 en el Wizink.

"Ese concierto factura 450.000 euros [...] hay que quitar una parte de la producción del concierto, sonido, imagen, management, publicidad...", comentaban Lorena Vázquez en 'Y ahora Sonsoles'