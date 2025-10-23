Loles León se sincera sobre su nieto: “Llevo 12 años con esto y nunca lo había contado”

Loles León ha vuelto a conquistar los corazones de todos tras su paso por el programa ‘Madres: desde el corazón’, donde se ha abierto en canal para repasar su vida profesional y personal, especialmente su faceta como madre soltera. Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz recordó aquellos años setenta en los que se quedó embarazada, nada menos que en 1974, cuando Franco aún vivía y la dictadura seguía marcando el destino de las mujeres en España.

Ella lo tenía claro desde siempre: no quería casarse. “Yo nunca creí en el matrimonio ni quise casarme porque luego no se podía salir de esa relación. Además, se dependía del marido para todo, hasta para abrir una cuenta corriente en el banco. Por eso no quería casarme, pero sí quería amar”, confesó a Cruz Sánchez de Lara, que escuchaba conmovida.

Y vaya si amó. Loles se enamoró perdidamente del que sería el padre de su hijo, aunque él no le diera sus apellidos hasta siete años después. Ambos se fueron a vivir a Suecia, en plena juventud, para evitar que él hiciera la mili. Una historia de amor con tintes de película.

“Él me preguntó si quería abortar y dije que no”

El regreso a España trajo consigo un giro inesperado: Loles descubrió que estaba embarazada. “Él me preguntó si yo quería abortar y le dije que no, que yo quería ser madre y que no sería ni la primera ni la última que lo hacía soltera”, recordó emocionada. Así nació Bertoldo, su hijo, y hoy, su mayor orgullo como padre del pequeño Telmo, el nieto que la tiene completamente enamorada.

Durante la entrevista, la actriz aprovechó para hablar por primera vez de un tema que había mantenido en silencio durante años: un conflicto legal y familiar que afectó a la custodia del niño. Con la voz entrecortada, lanzó una reflexión que tocó la fibra de todos:

“No puedes dejar a un niño solo con un progenitor. A un niño no le puedes dejar sin sus dos pilares, si a un niño, en un puente, le quitas una de las barandillas, se cae. Ya no es como antes. Tienen que ser los dos padres, compartiendo la educación, el amor, dándole herramientas para que ese niño sea un niño bueno y seguro en el futuro. Un niño no puede quedarse sin conocer a su familia paterna”, reivindicó, visiblemente emocionada.

“Llevo 12 años sufriendo este tema y ahora lo cuento”

Loles no se guardó nada: “Aquí se juzga mal y se reparte mal. Yo llevo 12 años sufriendo este tema y lo estoy denunciando en tu programa y no lo he dicho nunca. Lo digo ahora porque ya está firmado y eso lo ha conseguido mi nieto”, dijo, con la serenidad de quien por fin encuentra paz.

Pero si algo tiene la intérprete de ‘La que se avecina’ es esa capacidad de transformar el drama en luz. Con una sonrisa, habló de lo que significa para ella ser abuela: “No es lo mismo tener un hijo que un nieto porque, como abuela, ya no tienes que estar pendiente de que todo salga bien, aunque yo también formo parte de la educación de Telmo. Para mí, él es el regalo que me ha dado la vida, es la persona que me mantiene con energía”, reconoció en el programa de Mediaset Infinity.

La “abuela de España”

Entre confidencias, también hubo espacio para el humor. Al ser preguntada por si Telmo se siente orgulloso de su abuela, Loles respondió con su habitual desparpajo: “A él le da vergüenza que le digan algo en el colegio, como también le pasaba a Bertoldo. Lo que sí le gusta es que me reconozcan por las películas de Santiago Segura, que me han convertido en la abuela de España”, bromeó.

Y es que, más allá de los premios —acaba de recibir la Cruz Sant Jordi por su brillante trayectoria—, Loles León sigue siendo la misma mujer libre, fuerte y auténtica que, en tiempos difíciles, decidió que no hacía falta un anillo para amar ni para criar con coraje.