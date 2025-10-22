Nueva etapa
Telecinco refuerza sus informativos: Ángeles Blanco se une a Franganillo y competirá en audiencia con su marido, Vicente Vallés
La cadena trata de relanzar la edición nocturna de sus informativos, que se mueve en torno al 7% y 8% de audiencia.
Redacción Yotele
'Informativos Telecinco' prepara una reformulación con la incorporación de Ángeles Blanco a la edición nocturna para acompañar a Carlos Franganillo a partir del próximo lunes 3 de noviembre. De esta manera, la periodista pasará a competir directamente con su marido, Vicente Vallés, que lidera cada noche con el noticiero de Antena 3.
Blanco cambia el mediodía por la noche para reforzar el informativo e intentar impulsar sus audiencias, que se mueven en torno al 7% y 8% de share. Además, la cadena prepara un nuevo enfoque narrativo y audiovisual para hacer sus espacios informativos más atractivos.
Ángeles Blanco actualmente presenta cada tarde la edición de las 15:00 horas junto a Isabel Jiménez, que a partir de noviembre se quedará en solitario al frente de las noticias, siguiendo el modelo de Antena 3, que en la sobremesa tiene a Sandra Golpe y por la noche a la pareja formada por Vicente Vallés y Esther Vaquero.
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: 'Si pasa algo, que se haga responsable la CHD
- La generosidad de los turistas permitirá restaurar el 'patrimonio interior' de una iglesia en Sayago
- La visita de la reina Sofía a Las Edades del Hombre de Zamora
- La escalofriante cifra de fallecidos en la 'carretera de la muerte' de Zamora: 200 vidas sesgadas en tres décadas
- La vida cultural en Pobladura del Valle no entiende de temporadas