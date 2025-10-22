Ex compañeros
Susanna Griso rompe su silencio y valora de esta manera el salto de Gonzalo Miró a TVE: "Se lo merece"
La presentadora valora la marcha de su colaborador a la pública y las audiencias que está consiguiendo 'Directo al grano'.
Kevin Rodríguez
Susanna Griso rompe por fin su silencio sobre la salida de Gonzalo Miró de 'Espejo Público', rumbo a TVE. La presentadora, que tuvo al ahora presentador de 'Directo al grano' en su plantel de colaboradores hasta finales de agosto, ha respondido a las preguntas de los periodistas en un evento público.
"Nos echamos de menos mutuamente, que lo hemos hablado en más de una ocasión", comenta la catalana que además valora las audiencias del magacín de La 1: "Me alegro mucho por él, porque sé que le está yendo francamente bien y se lo merece".
Y lo cierto es que el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró se ha instalado con éxito en la sobremesa de La 1, por encima del doble dígito y en segunda posición, solo por detrás de Antena 3 en su franja.
Respecto a la relación entre la conductora y Miró, ambos compartieron muchas horas de debate: "Nos reíamos mucho y nos picábamos mucho", recuerda Griso.
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- La generosidad de los turistas permitirá restaurar el 'patrimonio interior' de una iglesia en Sayago
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- La escalofriante cifra de fallecidos en la 'carretera de la muerte' de Zamora: 200 vidas sesgadas en tres décadas
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: 'Si pasa algo, que se haga responsable la CHD
- La vida cultural en Pobladura del Valle no entiende de temporadas
- La visita de la reina Sofía a Las Edades del Hombre de Zamora