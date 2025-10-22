Las redes estallan contra Supervivientes por lo que le han hecho a Jessica Bueno en el pelo

Llantos y más llantos en Supervivientes y el motivo no es otro que el corte de pelo... a cambio de comida. Imposible decir que no por mucho que ames tu cabello en esta situación tan límite.

Un año más la noche más esperada de 'Supervivientes All Stars' llegaba a Honduras a mesa de las tentaciones. Aunque todos dejaban muy claro antes de comenzar el juego cuáles eran sus límites, casi todos terminaban accediendo a las propuestas de Laura Madrueño que ejerció de 'peluquera' durante la gala.

La primera en enfrentarse a las tentaciones era Jessica Bueno que accedía a cortarse 30 cm de pelo por una maxi hamburguesa y un arroz con leche de postre. Aunque Laura intentaba tentarla una vez más con una videollamada en la playa con sus hijos a cambio de raparse el pelo, la ex de Luitingo se disculpaba ante sus hijos por no poder aceptar este reto.

Jessica Bueno lloraba en directo mientras Laura Madrueño cortaba el pelo. Unas imágenes que han hecho enfadar al público.

El público apoya a Jessica

"Esto no nos gusta a los espectadores. Es vergonzoso y lamentable utilizar a personas en situaciones psicológicas mermadas, debería ser denunciable". Tras ella, también Tony accedía a depilarse las axilas, pasearse por la playa exclusivamente en taparrabos hasta el próximo jueves y hacerse una divertida cresta en el pelo a cambio de un suculento plato de pasta a la carbonara también con arroz con leche de postre. Por su parte, también Carlos mostraba su lado más atrevido por una bandeja repleta de patatas fritas y nuggests por los que se quitaba la barba -de la que no se desprendía desde 2019- y se rapaba el pelo. Además de esta suculenta recompensa, Carlos también podía compartir unos minutos de charla con su mujer a través del teléfono.

Asustada por los retos a los que se habían enfrentado sus compañeros, Miri también accedía a cortarse el pelo después de mucho pensánserlo siendo una llamada con su padre y una tarta de chocolate los alicientes necesarios para que diera el paso definitivo. Sin poder contener la risa por los nuevos looks de sus compañeros, Adara era una de las últimas concursantes en enfrentarse a la mesa de las tentaciones mediante la que obtenía un gran bocadillo de bacon con queso y una llamada con su pareja, el futbolista Víctor Romero, a cambio de quemar su objeto personal -una toalla con dedicatorias de sus seres más queridos- y un buen corte de pelo.