Un reconocido DJ rememora otra bronca del pasado entre Andy y Lucas: "Nos dejaron tirados"

"Acabar como el rosario de la Aurora" es un dicho popular muy arraigado en la cultura española, que bien podría cambiarse por "acabar como Andy y Lucas" a partir de ahora. Después de la abrupta ruptura de su dúo musical, cada día que pasa se van conociendo más historias que dejan clara la mala relación de ambos durante prácticamente toda su carrera. El último artista en revelar alguno de estos incidentes ha sido el productor español Dr. Bellido, conocido por sus canciones de 'electro latino' al comienzos de la pasada década y al que este miércoles le han preguntado por su relación con la pareja andaluza en 'No Somos Nadie'.

Todo se remonta a 2018, cuando el DJ y cantante colaboró con la ya ex-pareja de artistas en el lanzamiento de 'Para que bailes conmigo'. Según explica el propio Dr. Bellido, el videoclip de la canción sería grabado en dos fases y que "un viernes grababan ellos en Cádiz, mientras que grabábamos todos el sábado en Sevilla". Esta dualidad de escenarios se debió a problemas de agenda, pero no impidió que la segunda parte comenzara a las 9 de la mañana. Sin embargo, la calma duró poco más de una hora hasta que "Andy se fue, enfadado con Lucas después de reclamarle dinero que no le había pagado por diversos gastos".

Ante las dudas de los colaboradores de 'No Somos Nadie' sobre quien le debía dinero a quien, el cantante ha explicado nuevamente que "Andy le estaba reclamando dinero a Lucas" en referencia a una gira realizada la semana anterior y de la que aún le debía "algunos tickets de gasolina que se había gastado en ir al concierto". Dando más detalles del incidente, Dr. Bellido recuerda que "yo lo que vi fue una trifulca y al momento Andy se estaba yendo... casi racheando y nos quedamos todos perplejos sin saber muy bien lo que había pasado". En cuanto al videoclip, agradece la labor posterior del encargado del montaje, "que hizo un montaje de corta-pega" después de que "el día de rodaje quedara tirado".

Posible agresión

En los últimos tiempos, se habla más de Andy y Lucas por sus polémicas que por su perfil artístico, algo que duele especialmente al dúo. Tras semanas de rumores y declaraciones cruzadas, Lucas González ha decidido mantenerse al margen de la polémica con su excompañero Andy Morales, refugiándose en el apoyo de su familia. La separación profesional del dúo Andy y Lucas, tras más de veinte años de carrera conjunta, se ha visto empañada por un sinfín testimonios contradictorios sobre una supuesta agresión entre ambos antes de uno de sus últimos conciertos. Aunque en un principio Andy insinuó que había existido un forcejeo, posteriormente rectificó y negó categóricamente cualquier tipo de violencia, asegurando que su lesión se produjo jugando al fútbol.