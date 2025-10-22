Guillermo, el nuevo novio de Irene Rosales, juega al despiste: "Vivir sin escuchar"
La pareja de la modelo no se corta y publica fotografías donde claramente se ve que está con ella
La ruptura sentimental de Kiko Rivera e Irene Rosalestras 11 años de relación y 9 de matrimonio ha pillado a todos sus seguidores con el pie cambiado. Y si ya incluimos en la ecuación a una tercera persona, que es Guillermo, la situación se ha convertido en toda una telenovela para los amantes de la prensa rosa.
La modelo sigue dando pasos para reconstruir su futuro tras romper con el DJ hasta el punto de que su nueva pareja el resto de la familia y las amistades más cercana de la andaluza ya han compartido tardes con el empresario. Ambos no paran de hacer guiños sobre su romance en sendas redes sociales. La última ha sido esta fotografía:
Guillermo también está separado recientemente y, al igual que Irene, su situación familiar ha cambiado por completo. Al igual que ha hecho Kiko Rivera mudándose, Guillermo también estrena casa: "Poco a poco y muy ilusionado", decía hace unos día también a través de su perfil de Instagram.
Ruptura desde agosto
Fue en agosto cuando Irene y Kiko anunciaron oficialmente el bombazo después de que un 7 de octubre de 2016 se dieran el "sí quiero". Al parecer, la decisión fue "o muy meditada, de mutuo acuerdo, y sin la existencia de terceras personas", se afanaron en proclamar. Sin embargo, la relación con Guillermo, que se dio a conocer enseguida, ha decepcionado a muchos allegados de la pareja, en especial, al propio DJ. EL hijo de Isabel Pantoja sigue totalmente volcado en su carrera profesional con una lluvia de eventos musicales. Este aspecto es prácticamente el único que comparte en su redes sociales, salvo contadas excepciones cuando quiere hacer alguna aclaración puntual sobre alguna polémica.
