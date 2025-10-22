Cristina Pedroche y el bullying: esto es lo que le piden tras la muerte de la niña Sandra Peña en Sevilla
La comunicadora recupera su vida y ya tiene un pie puesto en las campanadas
Cristina Pedroche sigue su ritmo para acostumbrarse a su faceta de madre por partida doble. Además, las campanadas están a la vuelta de la esquina, por lo que poco a poco recupera su perfil profesional y se pone en forma. Ya han pasado tres meses desde que naciera su hijo Isai, el segundo después de la primogénita, la pequeña Laia, de dos años.
Durante las primeras semanas de vida del bebé, se mantuvo en el ostracismo digital pero poco a poco fue retomando la actividad hasta publicar a diario imágenes y vídeos sobre su día a día. En una de las últimas, algunos de sus usuarios han aprovechado para hacerle una petición.
El bullying
"Tú que eres un personaje público y tienes niños, ¿podrías hablar sobre el bullying? Estaría bien". Algunos seguidores le lanzan esta petición a raíz del caso de la niña Sandra Peña.
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de determinar posibles responsabilidades derivadas de la muerte por suicidio de esta alumna de 15 años en un colegio de Sevilla. El episodio ha conmocionado a España entera.
