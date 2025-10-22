Antonio Montero estalla contra el secretario de organización de Podemos por la inquiokupación: “¿Por qué no los metéis en vuestras casas?”

La tensión se apoderó anoche del plató de ‘Código 10’, el programa de Cuatro presentado por David Aleman y Nacho Abad, durante un intenso debate sobre el fenómeno de la inquiokupación. El periodista y paparazzi Antonio Montero protagonizó uno de los momentos más duros de la noche al revelar su experiencia personal con este problema: según contó, una vivienda propiedad de su esposa, la también periodista Marisa Martín Blázquez, lleva dos años alquilada sin que los inquilinos hayan pagado el alquiler, acumulando ya una deuda de 24.000 euros. El colaborador de televisión, visiblemente indignado, explicó el esfuerzo que supone para muchas familias adquirir una vivienda y lo injusto que considera que alguien pueda “quedarse en tu casa sin pagar”:

“Para tener una casa de este tipo, la gente que no somos ricos ni herederos hemos trabajado fines de semana, noches, hemos viajado, hemos dejado a nuestra mujer sola en el hospital pariendo para ir a trabajar. Hemos pagado impuestos, el IBI, todo lo que conlleva tener una casa. Y me parece una vergüenza que todo eso se lo ahorre un jeta que llega ahí, se mete en tu casa y dice: ‘Yo he tardado una hora en lo que tú has tardado 20 años’”, dijo con contundencia.

Montero fue más allá y criticó duramente al Gobierno por lo que considera una falta de protección de la propiedad privada: “El Gobierno tiene la obligación moral de defender la propiedad privada. Porque si no, fíjate lo que te digo: si a Podemos no le gusta la propiedad privada, quitémosla. Y entonces vamos a trabajar como en la selva”, lanzó ante la sorpresa del resto de colaboradores.

Estas palabras provocaron la réplica inmediata de Javier Fernández, secretario de organización de Podemos, que se encontraba en el plató como invitado. “Estaría bien que no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho”, respondió el político, que defendió la posición de su partido en materia de vivienda: “Yo soy el portavoz de mi partido y estoy legitimado para decir lo que opina Podemos. Y vuelvo a decir: nuestro partido opina que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Los gobiernos deben garantizar el acceso a una vivienda digna, independientemente de la capacidad adquisitiva de cada uno”. El tono del debate subió varios grados cuando Montero replicó con dureza que “Pero no a costa de la mía. ¿Por qué no los metéis en vuestras casas? ¿Tienen que estar en la mía?”, terminando entonces el debate ante la intervención de los presentadores.