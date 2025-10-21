La última lección aprendida de Sofía Suescun: "En esta vida hay que saber de todo"

Viendo octubre pasar sus últimos días, todavía ningún programa de televisión ha decidido fichar a Sofía Suescun ni a su novio Kiko Jiménez. Habituales en programas de Mediaset como 'Socialité' o 'De viernes', todavía permanecen inéditos esta temporada, pero no es algo que preocupe a la pareja.

En su lugar, se han centrado en el autocuidado y en fortalecer su actividad en redes sociales. Kiko Jiménez se ha sometido a un trasplante capilar y Sofía Suescun está siendo la encargada de atenderle durante sus días de reposo necesarios.

Por su parte, la propia 'influencer' está intensificando sus sesiones en el gimnasio. De hecho, uno de sus objetivos es llegar al verano siendo capaz de hacer 10 dominadas, un ejercicio que exige una gran muestra de fuerza y equilibrio y que se utiliza en algunas pruebas selectivas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ambos también están centrados en mejorar varios aspectos de su casa. Hace unas semanas Sofía Suescun subía una foto de cómo estaban estilizando el muro exterior y ahora le ha llegado el turno al cuarto de baño. La pareja ha decidido cambiar los lavabos y Sofía ha subido varias 'stories' del proceso.

Primero ha arrancado las anteriores pilas, pegadas con silicona. Luego ha aplicado disolvente y eliminado todos los restos del pegamento. Luego ha instalado los nuevos lavabos, de cemento negro. "Yo creo que le ha venido muy bien al baño el cambio, hacía falta un 'refresssh'", ha escrito en la última historia. "En esta vida hay que saber de todo", ha bromeado.

'Story' publicada por Sofía Suescun. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

Mientras tanto, Kiko Jiménez, ya recuperado, ha retomado su rol de cocinero de la casa y le ha preparado a Sofía Suescun un delicioso pan de maíz sin gluten hecho a mano. "No imagináis en lo rico que se convierte", ha escrito la 'influencer'. "Y ahora al horno aplastaditas en forma de tortita. No dejas de sorprender", ha añadido.