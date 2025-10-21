Rosalía anuncia ‘Lux’: su nuevo disco incluye tres canciones que no verás en Spotify
El álbum, que saldrá el 7 de noviembre, contará con 18 temas y cuatro movimientos conceptuales
La cantante española Rosalía desató el caos anoche en el centro de Madrid con la presentación imprevista de su nuevo disco. El evento se convocó a través de redes sociales y se emitió en directo en el TikTok de la artista, provocando el colapso de la Gran Vía y Callao, por donde corrió la artista vestida de blanco y en tacones.
Más allá de la expectación generada por el lanzamiento de su nuevo disco, se avecinan problemas para Rosalía por lo que ocurrió anoche en la capital porque el Ayuntamiento se plantea multarla por no contar, presuntamente, con los permisos necesarios para proyectar la presentación de su nuevo disco en las pantallas de Callao.
Además, pudo poner en riesgo la seguridad ciudadana al convocar a miles de personas sin que la delegación del Gobierno pudiera tomar las medidas necesarias para garantizar el orden en el centro de la ciudad. Aunque, afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño personal ni material.
'Lux'
El nuevo disco de Rosalía se llama 'Lux' y se estrenará el 7 de noviembre. Una de sus principales novedades es que contiene tres canciones exclusivas que solo estarán presentes en las copias físicas del mismo y no van a salir en plataformas digitales. Se trata de los temas 'Focu 'ranni'', 'Jeanne' y 'Novia robot'. Una iniciativa para impulsar la versión física, que lleva años de capa caída.
El nuevo disco consta de 18 canciones y cuatro movimientos, divididos por temáticas. El primero versa sobre lo profano y lo mundano; el segundo aborda el ataque contra la defensa; el tercero trata sobre el mundo real y la cultura; y el cuatro, sobre el mundo material y de las ideas.
