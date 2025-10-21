Los paralelismos entre Kiko Rivera y Guillermo, la nueva pareja de su exmujer

Quién iba a decir que Irene Rosales pasaría página a velocidad de crucero tras su separación de Kiko Rivera, padre de sus dos hijas, hace apenas unos meses. El caso es que la modelo ya no oculta su relación -a pesar de no haberla hecho oficial- aunque entre ellos no paran de compartir emojis por redes sociales así como alguna que otra fotografía juntos dando rienda a su felicidad compartida.

Aunque en un principio ha querido mantener en el anonimato a Guillermo, su nuevo novio, el propio empresario en cuestión tiene abiertas sus redes sociales de modo que puedes conocer todo lo que quieras de él a golpe de clic.

Para Rosales, "es bonito volver a brillar y llenarse de paz, es bonito sanar". Y es que es su mejor forma de decirle al mundo entero que está bien, que el pasado ha quedado atrás y que no oculta que está recomponiendo su vida sin perder de vista los principales pilares de su vida: sus dos hijas, fruto de su matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja.

Paralelismos

No vamos a entrar en el aspecto físico ya que para gustos se hicieron los colores, aunque es más que obvio el atractivo de la nueva pareja de Irene Rosales. Por lo demás, tanto Kiko como Guillermo comparten edades similares: 41 el primero, 40 el segundo. Ambos son hombres hechos a sí mismos como autónomos con empresas propias y los dos han tenido que abandonar sendos domicilios familiares para mudarse y empezar de cero en otro domicilio. Y es que los dos se han separado recientemente. Ambos tienen hijos, aunque Guillermo solo uno, pero de edad similar a la de Fran, el hijo que el DJ tiene junto a Jessica Bueno.