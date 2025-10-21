La nueva vida de Javián después de Operación Triunfo: “De 60 a 6.000 euros”

Puede que el nombre Francisco Javier Antón Díaz no te diga mucho, pero si te decimos Javián, seguro se te enciende la bombilla nostálgica milenial. Aquel concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, miembro del mítico grupo ‘Fórmula Abierta’, ha pasado por ‘La Revuelta’ de David Broncano, ese programa en el que una broma lanzada al aire puede acabar haciéndose realidad en cuestión de días.

El sevillano, que hoy pone voz a la orquesta ‘La edad de oro del pop español’, aprovechó su visita para repasar su trayectoria desde que salió de la Academia más famosa de la tele. Y vaya si ha llovido desde entonces. “Pasé de ganar 60 euros por noche haciendo tres pases con una orquesta a que me dieran 6.000 euros por cantar tres canciones”, recordó entre risas. Y añadió con los pies en el suelo: “Eso hay que gestionarlo en la cabeza”.

“El verdadero triunfador de OT”

Ingeniero industrial de formación (sí, como lo lees), Javián entró en la Academia de OT en 2001 sin imaginar lo que se le venía encima. “Psicológicamente, es muy agradable poder transformarla y hacer con ella una experiencia de vida”, contó. Pero no todo fue de color de rosa: “Estuve en el filo de la navaja, te puedes caer a un pozo muy negro”.

Pero el cantante se ha reconstruido sin dramas. “Soy rico en felicidad. La riqueza es la mujer que tengo, la familia, los amigos, el trabajo, lo bien que me siento”, aseguró, convencido de que “lo demás es solo dinero y no me falta de nada, pero tampoco me sobra”.

Y ante la eterna etiqueta del juguete roto, Javián lo tiene claro: “Juguete roto es quien no llega nunca a conseguir lo que quiere. ¿Qué me falta a mí?”.

Un triunfito zen (y con el móvil en modo avión)

Lejos del postureo, el artista de Dos Hermanas se define como un tipo tranquilo, de los que valoran el silencio y la presencia real. “Prometo regalar presencia, atención y amor”, dijo, y parece cumplirlo: asegura que apenas pasa “una hora y 40 minutos al día” con el teléfono en la mano.

Durante su paso por La Revuelta, también dejó buenas palabras para el programa, y aplaudió la actuación de Angelus Apatrida, la banda invitada: “En todas partes es lo mismo y mola ver algo distinto”, comentó en ‘La Revuelta’, demostrando que su curiosidad musical sigue intacta.

De ‘OT’ a los templos de la India

Lo que empezó como una broma en redes —la fantasía de ver a un ex triunfito y a Gabriel Rufián en el mismo plató— se convirtió en realidad. Javián, el cantante que compartió edición con Chenoa, Bisbal, Bustamante y Rosa López, volvió a escena con su sonrisa de siempre.

Tras ‘OT’, formó ‘Fórmula Abierta’ junto a Geno, Mireia y el recordado Álex Casademunt, y hoy continúa girando con ‘La edad de oro del pop español’, donde revive los grandes himnos de los 80 y 90. Además, lidera ‘Deaf Leopard’, una banda tributo al legendario grupo británico ‘Def Leppard’.

A sus 51 años, Javián se mantiene fiel a la música y a su bienestar interior. En Instagram comparte su faceta más espiritual: medita, practica spinning y ha participado en retiros budistas en la India. Sí, el chico de ‘OT1’ ahora también busca la iluminación. Y, visto lo visto, parece que la ha encontrado.