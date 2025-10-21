La nueva pareja de Irene Rosales estrena casa: ¿con o sin ella?
La reveladora foto de Guillermo con tres vasos sobre una mesa: "Desayuno en familia"
Cuando muchos se están recuperando todavía del sustor por la inesperada separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años de relación y 9 de matrimonio, la modelo sigue dando pasos para reconstruir su futuro junto a sus dos hijas. Ana, de 9 años, y Carlota, de 7, son fruto de su matrimonio con el DJ y todavía desconocemos si las niñas ya conocen al nuevo novio de su madre. Eso sí, el resto de la familia y las amistades más cercana de la andaluza ya han compartido tardes con el empresario.
Guillermo también está separado recientemente y, al igual que Irene, su situación familiar ha cambiado por completo. Al igual que ha hecho Kiko Rivera mudándose, Guillermo también estrena casa: "Poco a poco y muy ilusionado".
Aunque Irene pretendía que Guillermo estuviera en el anonimato, sus redes sociales están abiertas y a menudo se intercambian emojis, fotografías y mensajes subliminares fácilmente de captar. El último gesto ha sido una foto del desayuno con tres tazas... y todo el mundo ha dado por hecho que una de ellas puede ser la de Irene.
Historia rota
Irene y Kiko se dieron el "sí quiero" el 7 de octubre de 2016 y lo anunciaron dejando claro que "no había terceras personas". Las fechas no le cuadran a muchos y algunos consideran que ella ya tenía una relación con Guillermo antes de la ruptura oficial. A pesar de lo complicado de estos momentos, el hijo de Isabel Pantoja y su ya exmujer han apostado por tener una relación cordial que parece haberse tambaleado tras la aparición tan pronto deuna tercera persona. No obstante, para ambos lo prioritario es proteger a sus pequeñas y tratar de que su vida no se vea afectada por su decisión de emprender caminos separados.
