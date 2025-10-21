Así es la exigente rutina deportiva de Cristina Pedroche y los días que entrena cada semana

Cristina Pedroche continúa con su activa vida en redes sociales después de que ya hayan pasado más de tres meses desde el nacimiento de Isai, su segundo hijo. Durante las primeras semanas de vida del bebé, se mantuvo en el ostracismo digital, pero poco a poco fue retomando la actividad hasta publicar a diario imágenes y vídeos sobre su día a día.

Una de las publicaciones más conmovedoras la realizó con motivo de la celebración del tercer mes de vida de su segundo hijo, que conmemoró con una imagen junto a él y un texto cargado de amor: "Tres meses desde que viniste al mundo para cambiar el mío. Qué suerte tenemos de que estés en nuestras vidas llenándolo todo de risas, alegría y amor. Eres mi todo, Isai. Te amamos", escribía Cristina Pedroche.

La comunicadora pasa por uno de sus mejores momentos con su familia, formada por el chef Dabiz Muñoz, su hija Laia y ahora su hermano pequeño. Pero también ha sido capaz de recuperar momentos para ella, como ir a comer a DiverXO, hacer ejercicio en casa y recibir lecciones de pádel, deporte al que también está "enganchado" su pareja.

En las últimas horas, Pedroche respondió preguntas de sus seguidores en Instagram, y una en la que se detuvo más tiempo fue sobre cuántas veces a la semana hace ejercicio y cómo lo hace con los niños mientras tanto. Esto es lo que escribió:

"Intento hacer hacer ejercicio 4-5 veces a la semana, pero hay semanas que si saco dos días ya me parece un logro. No siempre consigo terminar el entrenamiento al completo porque en casa siempre hay interrupciones de amor, por eso el pádel mentalmente me viene muy bien porque sí que estoy casi una hora haciendo ejercicio y nada más. En casa hago entrenamiento de fuerza (pesas) unos 40 minutos al día. Yoga y estiramientos también me gusta hacer una vez a la semana.

Cuando estoy en casa, mi madre, padre o marido se quedan con Laia jugando mientras Isai duerme (en casa nunca termino un entrenamiento sin que alguien pida teta). Cuando voy al pádel, Isai en casa con mi madre, yo me llevo a Laia y se queda con Dabiz cuando él termina. Tenemos el mismo profesor, así que cuando uno termina empieza el otro".