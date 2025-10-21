Amor Romeira la lía con la nueva pareja de Irene Rosales: "Es un hombre casado"

Irene Rosales ha recuperado la ilusión. Ha pasado poco más de un mes desde la separación oficial de Kiko Rivera y todo el mundo sabe ya que rehace su vida con un actrativo sevillano de nombre Guillermo. Sin embargo, como es habitual conforme a su personalidad, Amor Romeira ha soltado el bombazo: "Huye Simba, huye", le aconsejaba a la modelo andaluza porque "ese hombre está casado y nunca desearía a una amiga mía que que estuviera con Guille". Y ha sido más transparente aún: "Huye".

Romeira quiere abrirle los ojos a la exnuera de Isabel Pantoja, ha revelado un nuevo bombazo sobre su novio que le deja en una posición muy complicada y podría hacer tambalear su historia de amor.

"Todas las informaciones que di son totalmente ciertas, Guillermo es un hombre casado. No se ha separado, aunque la mujer le facilita todo. Es más, este viernes pasado tenía cita para hacer la firma del divorcio, no acudió, no le da el divorcio a su mujer. Así que es un señor casado" ha afirmado rotunda, asegurando que también "son verídicas sus idas y venidas con todas las mujeres" -una chica llamada Marta y otra Vanesa, que se sepa- con las que habría estado a la vez que con Irene.

Como ha revelado, es una información que la ex de Kiko conoce "porque he hablado con ella. Estoy más tranquila. Irene me ha dicho que es conocedora, que a saber cómo han interpretado las otras qué tipo de relación tenían con Guillermo".

"Y si ella tira para adelante, yo, cariño, ya la gente es mayorcita. Yo siempre he dado el consejo a niveles Disney. Huye Simba del Rey León, pero ella se quiere quedar con el padre de Bambi. Cada una con Disney, que haga lo que quiera" añade, dejando claro que "a mí Guillermo no me piace para ninguna amiga mía".

Lejos de quedarse ahí, Amor ha revelado una verdadera bomba sobre el sevillano: "A una de las chicas que sitúa a Irene en la relación con Guillermo cuando ya estaba con ella, Guillermo insultaba a Irene. La despreciaba, la llamaba fea, que era un elfo, que era una interesada, que estaba con Kiko por interés, por fama, que no sé cuanto", ha asegurado.