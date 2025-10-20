Las redes defienden a Kiko Rivera: "Me da que Irene lleva ya un tiempecito..."
El giro radical de la historia de Irene Rosales: ya no oculta a Guillermo
Ya no hay secretos ni juegos al despiste. Atrás quedó el pasado para Irene Rosales, que no solo ha pasado página de forma privada sino que lo ha hecho también de forma pública tras su separación de Kiko Rivera. Es una mujer nueva y ya no oculta su relación con un empresario sevillano. Al propio DJ no le cuadran las fechas y las redes sociales arden respecto al giro de la historia con una Irene irreconocible que disfruta de la vida. Tanto es así que ha decidido sacar del anonimato a Guillermo, su nuevo novio, con quien comparte ya fotografías totalmente integrado en su familia y en su grupo de amigos, tal y como la propia Rosales ha colgado en su perfil de Instagram.
Para Rosales, "es bonito volver a brillar y llenarse de paz, es bonito sanar".
Las redes defienden a Kiko: "Tú llevas sanando un tiempecito ya"
A raíz de ese mensaje sobre que "es tiempo de sanar", las redes responden: "Me parece a mí que tú llevas ya un tiempecito sana".
Guillermo es una empresario de la jardinería también separado y con un hijo adolescente. Es andaluz y tiene 40 años. Conoció a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en el domicilio familiar que compartía junto a Kiko. Es decir, su ex lo conoce perfectamente. Es muy atractivo, amante de los deportes y le encantan los viajes de aventuras.
