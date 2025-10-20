La mujer de Lucas rompe su silencio sobre la supuesta agresión en "Andy y Lucas" y las últimas informaciones: "Siempre le ha tenido envidia"

Aunque la mala relación de Andy y Lucasfuera de los escenarios se había convertido en un secreto a voces en los últimos tiempos, ha sido después de su último concierto como grupo -un año después de anunciar su retirada por los problemas cardíacos de Lucas- el pasado 10 de octubre en el madrileño Palacio de Vistalegre cuando han empezado a surgir informaciones que revelan hasta qué punto se llevaban mal los artífices de éxitos como 'Tanto la quería', o 'Son de amores'.

La más grave, la que ha revelado este fin de semana el programa 'Fiesta'. Según la reportera Arabella Otero, Andy le habría contado que Lucas le habría agredido físicamente antes de su actuación en Mérida el pasado mes de mayo, y habría estado a punto de romperle el abductor tras una pelea por celos. Además, habría expresado sus "sospechas" de que su compañero no le va a pagar su último concierto.

Andy y Lucas. / Cedida

"A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo... aquel día no le gustó nada verle reírse y de cachondeó con el resto del staff. Fue ahí donde comenzó la supuesta agresión. Se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida", ha relatado la periodista asegurando que esto se lo habría revelado Andy en una conversación de tres horas de duración.

Unas duras declaraciones que el propio artista ha desmentido rotundamente horas después en el programa de TVE 'D'Corazón'. Indignado por lo que se está diciendo sobre su mala relación con Lucas, Andy se ponía en contacto con el periodista Javier de Hoyos para dejar claro que "no existió agresión, esas marcas me las hice yo jugando al fútbol. Esto no es normal, tengo a mi familia asustada. No es cierto que yo dijera que hubo agresión, es falso. Lucas no me tocó. Yo tenía una lesión de hacer deporte que empeoró ese día" ha asegurado, insistiendo en que es "falso que nos pegásemos. No hubo agresión por parte de Lucas hacia mí".

Con la tensa relación entre Andy y Lucas en el punto de mira tras su separación definitiva, María José, mujer de Lucas, ha reaparecido ante las cámaras, y aunque no ha querido pronunciarse ni dar su versión sobre la supuesta agresión de su marido a su compañero de grupo, sí ha levantado el pulgar en señal de que Lucas se encuentra bien a pesar de que este fin de semana haya corrido como la pólvora la noticia de que habría estado a punto de romper el abductor a Andy durante una pelea.