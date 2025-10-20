Irene Rosales integra a su novio Guillermo junto a su familia y amigos: "Tiempo de sanar"

Atrás quedó el pasado para Irene Rosales, que ha pasado página y solo hay que verla para darse cuenta de que está en otro momento de su vida. La modelo es una mujer nueva tras su separación de Kiko Rivera, sobre todo, después de que haya dejado de ocultar su relación con un empresario sevillano. A muchos, incluido el propio DJ, no le cuadran las fechas, pero el caso es que a Rosales le da exactamente igual y en las últimas horas ha sacado del anonimato a Guillermo, su nuevo novio, con quien comparte ya fotografías totalmente integrado en su familia y en su grupo de amigos, tal y como la propia Rosales ha colgado en su perfil de Instagram.

Para Rosales, "es bonito volver a brillar y llenarse de paz, es bonito sanar". Y es que es su mejor forma de decirle al mundo entero que está bien, que el pasado ha quedado atrás y que no oculta que está recomponiendo su vida sin perder de vista los principales pilares de su vida: sus dos hijas, fruto de su matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja.

Irene y Guillermo, juntos en una celebración. / Instagram I. R.

Las redes defienden a Kiko: "Tú llevas sanando un tiempecito ya"

Al hilo precisamente de su mensaje sobre que "es tiempo de sanar", las redes responden: "Me parece a mí que tú llevas ya un tiempecito sana". Y mientras que muchos defienden que "mejor así porque se lo merece", otros opinan que "gana pasta gracias a ser la mujer de Kiko, si no ni en su casa la conocen", apostillan. Por el momento, Irene sigue callada y todos esperan que haya un exclusiva en la que cuenta más detalles de la ruptura y de su nuevo amor.

No obstante, semanas atrás aseguraba que "hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo". Irene admitía que "se hable de mí, ya que es normal porque soy una persona pública, pero de las personas que son totalmente anónimas no me gusta que se esté dando ningún tipo de información". En ese momento se refería a los datos que han circulado sobre que Guillermo era una empresario de la jardinería, que estaba también recién separado, que mantenía varias relaciones a la vez -la de Irene entre ellas- durante los últimos coletazos de su matrimonio y que tiene un hijo adolescente.

Guillermo es andaluz y tiene 40 años. Conoció a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en el domicilio familiar que compartía junto a Kiko. Es decir, su ex lo conoce perfectamente. Es muy atractivo, amante de los deportes y le encantan los viajes de aventuras.