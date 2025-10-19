Las imágenes del trasplante capilar de Kiko Jiménez: así está en el inicio del proceso
¿Se ha ido a Turquía el novio de Sofía Suescun? Te contamos los motivos que le han llevado al quirófano
Kiko Jiménez está en pleno proceso de crecimiento de pelo. Y no solo no lo oculta, sino que no le importa en absoluto promocionarlo porque "aunque aparentemente tenía buena mata de pelo, o al menos eso parecía", la realidad es que "se me ha caído muchísimo", apunta el novio de Sofía Suescun hasta el punto de vivir "con cierto complejo por cómo clareaba". Así que igual que hace su pareja, Sofía Suescun, con sus complejos, él también ha tomado medidas estéticas.
El proceso para ver el resultado final es largo así que, de momento, luce una cabeza rapada donde saldrá pronto nuevo pelo que caerá para volver a nacer con fuerza.
El proceso de injerto capilar consta de dos fases principales: la extracción de unidades foliculares de la zona donante (donde el cabello es más resistente) y la implantación de esos folículos en las áreas de calvicie. El procedimiento se realiza bajo anestesia local y puede durar varias horas. El resultado final se aprecia progresivamente, alcanzando la máxima plenitud entre los 9 y 12 meses.
Nada de Turquía
Aunque viajar a Turquía por motivos estéticos capilares sigue estando al orden del día, en este caso Kiko Jiménez ha decidido someterse al trasplante capilar en España en su clínica de confianza. Viajar hasta allí es una opción válida si quieres ahorrar costes al máximo, ya que es cierto que los precios suelen ser más económicos. Sin embargo, no por ello tendrás mejores resultados. Si estás pensando en un injerto, investiga a fondo y elige una clínica de alta calidad donde se hagan cargo de la post-operación.
