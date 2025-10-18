Lola Índigo e IlloJuan, pillados besándose en un restaurante: la foto que confirma el romance
El río sonaba desde hacía tiempo, pero se ha confirmado que lleva agua gracias a una imagen "robada" de Lola Índigo e IlloJuan dándose un beso en un restaurante. Todo hay que agradecérselo a un seguidor del experto en prensa del corazón Javi Hoyos. Esta exclusiva le ha servido para confirmar un asunto del que el 'influencer' llevaba hablando mucho tiempo en su perfil de Instagram y en televisión, donde copresenta 'D Corazón' junto a Anne Igartiburu los sábados y los domingos de 13.15 a 15 horas en RTVE.
Gracias a la aparición de esta instantánea, Javi Hoyos ha podido confirmar sus teorías y hablar definitivamente con los entornos de la cantante y el 'streamer'. Según lo que le han confirmado, ambos llevan tiempo viéndose, pero no tienen una "relación cerrada", ha contado el periodista del corazón. Por tanto, todavía no son una pareja consolidada, pero "evidentemente tienen muchísima química" juntos, ha detallado.
De la imagen captada por uno de sus seguidores, Javi Hoyos extrae que a los dos ya no les importa ser "pillados" en público y que, por tanto, ya no llevan su amor en secreto. "¡Qué buena gente sois! ¡Sois preciosos!", ha exclamado el experto en cotilleos, que acto seguido ha animado a Lola Índigo a crear una canción dedicada a IlloJuan: "Es lo que necesitamos ahora mismo", ha asegurado.
"Agotada mentalmente"
Esta noticia se produce varias semanas después de que la cantante decidiera dejar la música hasta nuevo aviso. Lola Índigo estará alejada de los escenarios durante un tiempo para descansar física y mentalmente, como ha asegurado la artista madrileña.
Miriam Doblas, que así se llama realmente, dio el anuncio en un concierto reciente en su ciudad: "Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho, pero quería decirlo, porque lo necesito, porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente", dijo la artista.
Sus seguidores le han mostrado todo su apoyo y ahora tendrán que esperar para poder ver de nuevo a la artista en directo, que parece haber encontrado en IlloJuan un apoyo para recomponerse y volver con más fuerza cuando se vea preparada para ello.
