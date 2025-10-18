Irene Rosales ya no se corta: "La vida no es esperar a que pase la tormenta, es bailar bajo la lluvia"

Irene Rosales está en otro momento de su vida. Ya ha dejado de ser la mujer volcada en su matrimonio que aguantaba las idas y venidas de su marido para convertirse en una mujer nueva tras su separación de Kiko Rivera. Sin embargo, ahora la historia ha dado una vuelta a la tortilla ya que su supuesta relación con un empresario sevillano ha cuestionado las fechas en las que empezaron su relación. Hay quienes dicen que podrían haber sentado las bases antes de su separación oficial, de ahí que a Kiko Rivera no le cuadren las fechas.

No obstante, eso es algo que a la modelo parece no importante. Por el momento, solo quiere proteger el anonimato de Guillermo, al que todavía no ha presentado como su novio.

Storie de Irene Rosales. / Instagram

Rosales ha subido en las últimas horas en su Instragram una storie donde republica un vídeo de Guillermo que parece reproducir el estado que viven ambos: "La vida no es esperar a que pase la tormenta. Es aprender a bailar bajo la lluvia".

Como ha trascendido, el andaluz tendría 40 años y habría conocido a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en el domicilio de la entonces pareja. Atractivo, aventurero y amante del deporte, tiene un hijo adolescente y ha atravesado recientemente una separación, según ha revelado la periodista Lorena Vázquez. La comunicadora ha asegurado que el hombre "compaginó su incipiente romance con la exmujer del DJ con otras dos chicas", si bien todavia estarían en ese momento en un punto informal de su relación.

Mientras tanto, Kiko Rivera sigue su vida volcado sobre todo en su profesión. Con altibajos emocionales, el hijo de Isabel Pantoja intenta retomar el rumbo de su vida.