True Crime: ‘El crimen de Pazos’ llega a Netflix con Tristán Ulloa como protagonista

Netflix ha anunciado el inicio del rodaje de 'El crimen de Pazos', su nueva serie original inspirada en un caso real, protagonizada por Tristán Ulloa ('El caso Asunta', 'Berlín') y producida por Bambú Producciones. La ficción, compuesta por cuatro episodios, se encuentra actualmente en fase de grabación en distintas localizaciones de Galicia. Ambientada en el apacible pueblo de Pazos, la trama gira en torno a Aniceto (Miguel Borines) e Irene, un matrimonio aparentemente perfecto cuya vida se ve truncada cuando ella sufre un violento ataque tras un supuesto robo. Mientras Irene lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil, está convencido de que Aniceto es el responsable del crimen.

Sin embargo, deberá enfrentarse a un sistema que, según percibe, no quiere escuchar sus advertencias ni proteger a la víctima. Con el principal sospechoso en libertad y la verdad aún oculta, la investigación se convierte en una carrera contrarreloj. El reparto lo completan Carlos Blanco ('El caso Asunta'), Fernando Fraga ('Animal'), Miguel Borines ('El caso Asunta'), Marta Nieto ('Madre'), Verónica Sánchez ('Sky Rojo', 'Ángela'), Daniel Ibáñez ('Segundo premio'), Fernando Guillén Cuervo ('Servir y proteger'), Nacho Fresneda ('El Ministerio del Tiempo') y Tito Asorey ('El caso Asunta'), entre otros intérpretes.

Con producción ejecutiva de Ramón Campos, 'El crimen de Pazos' cuenta con guion del propio Campos junto a David Orea, Curro Serrano y Gema R. Neira. La dirección corre a cargo de Carlos Sedes, mientras que Carlos Garcés firma la dirección de fotografía. El proyecto supone una nueva colaboración entre Netflix y Bambú Producciones, responsables de títulos como 'Las chicas del cable' o 'El caso Asunta', consolidando la apuesta de la plataforma por la ficción española de suspense y crimen.

La historia real de ‘El crimen de Pazos’

La historia real de ‘El crimen de Pazos’, que ahora Netflix llevará a la pantalla, sucedió en la madrugada del 1 al 2 de abril de 2015, cuando Aniceto Rodríguez trató de asesinar a su mujer. En la madrugada del 8 de mayo, cuando ella se recuperaba, la asesinó. Tal y como relatan en La Voz de Galicia, Aniceto Rodríguez fue juzgado en junio de 2017 y condenado a 31 años de cárcel. 19 por el asesinato y 12 por el intento. Murió en septiembre de 2018 en la prisión de A Lama.