Pedro Sánchez responde a Jorge Ponce en ‘La Revuelta’ y deja un recado a Broncano

Ha ocurrido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a Jorge Ponce tras el mensaje que el humorista le lanzó en ‘La Revuelta’. El propio Sánchez envió al programa un vídeo y una carta en respuesta a la petición que Ponce formuló en nombre de su hija. Fiel a su estilo, el colaborado no dejó pasar la oportunidad de trasladarle un nuevo requerimiento, esta vez en nombre de su hija pequeña… y de “media España”. Todo comenzó con una ocurrencia infantil. Julia, la hija mayor de Jorge Ponce, de 7 años, escribió una carta a su profesora haciéndose pasar por Pedro Sánchez con el objetivo de convencerla de que dejase hacer a sus alumnas “lo que quisieran”.

“Soy Pedro Sánchez, obligo a Sonia que deje que hagan lo que quiera. Soy Pedro Sánchez, obligo”, redactó la pequeña. Al prever que su maestra descubriría la trampa por su letra, Julia pidió a su padre que reescribiera la carta. En lugar de falsificar la identidad presidencial, Ponce decidió aprovechar el altavoz de ‘La Revuelta’ —y la supuesta cercanía de Broncano con Sánchez— para hacerle llegar directamente la petición: “Pedro, en un rato que saques entre sesiones, mientras aparcas el Falcon, ¿podrías escribirle una carta a la profe de mi hija? Con la de veces que lo has hecho por Begoña”, bromeó el cómico.

La respuesta del presidente

Lo que nadie esperaba era que el mensaje llegara realmente a Moncloa. Días después, ‘La Revuelta’ recibió un sobre con el sello de Presidencia del Gobierno y un vídeo en el que Sánchez prometía escribir la carta solicitada y felicitaba a Julia “por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre”. El presidente cumplió su palabra. En la misiva dirigida a la profesora Sonia, trasladó la petición de la pequeña con tono humorístico: “Por favor, deja a las niñas hacer lo que quiera”, añadió, “te mandaré a Broncano y Ponce como alumnos, que no les vendría mal repasar algunos conceptos”. La carta se cerraba con la firma “Pedro Sánchez, obligo” y una posdata en la que el presidente agradecía la labor del profesorado.

Un nuevo encargo (y una pulla sobre la vivienda)

Entre risas, tanto Broncano como Ponce agradecieron el gesto del presidente, aunque reconocieron el “papelón” que se le ha quedado a la profesora. Recordaron además que las competencias educativas pertenecen a las comunidades autónomas, y ofrecieron a Isabel Díaz Ayuso la posibilidad de enviar otra carta para completar la cadena. Antes de cerrar el programa, Ponce aprovechó para elevar una nueva petición al jefe del Ejecutivo, esta vez más seria: “Mi otra hija me ha pedido, presidente, que si puede hacer algo con el tema de la vivienda, pero sin chiste”, dijo. Y remató con ironía: “Que no me tenga que morir yo para que pueda tener su propia casa”.