Cristina Pedroche celebra los tres meses de Isai con una publicación que conmueve a todos

Tres meses han pasado ya desde el nacimiento de Isai, el segundo hijo de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. El hermano pequeño de Laia llegó al mundo el 17 de julio de 2025: "Pues sí, el amor se multiplica", escribía la presentadora de televisión unas horas después de dar a luz con una imagen de su mano, la de su pareja y la del recién nacido.

Desde entonces, la vida de Cristina Pedroche ha sufrido muchos altibajos. Los momentos felices han estado relacionados con el tiempo en familia, disfrutando de la llegada del último miembro del clan Pedroche-Muñoz. Pero la comunicadora también ha sufrido las consecuencias del posparto: dolores, insomnio y hasta un efluvio telógeno que le ha hecho perder mucho cabello.

Pero lo bueno siempre se antepone a lo malo y Cristina Pedroche decidió tatuarse el nombre de su hijo en la mano, al igual que hiciera con el alumbramiento de Laia. Así, tiene el nombre de cada uno de sus retoños incrustado en la piel, demostrando el amor que les profesa, tal y como demuestra cada día en sus publicaciones en redes sociales.

Además, con el tiempo ha ido recuperando su vida normal y las actividades que realizaba antes del nacimiento del pequeño Isai, como sus clases de pádel, el pilates, salir a cenar a uno de los restaurantes de su pareja y vestirse para la ocasión y maquillarse para sentirse guapa: "Hacía ya tiempo que no me veía así", escribía en una 'story' de Instagram.

En la última publicación en esta red social, con motivo del tercer mes de vida de Isai, ha subido una foto en la que se ve su sombra en la pared y la de su hijo mamando, y el siguiente texto en la descripción: "Tres meses desde que viniste al mundo para cambiar el mío ❤️. Qué suerte tenemos de que estés en nuestras vidas llenándolo todo de risas, alegría y amor. Eres mi todo, Isai. Te amamos".