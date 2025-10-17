Andrea Duro confiesa su calvario de juventud en 'La Revuelta': "Tenía que contestar continuamente"

Confusiones hay todos los días. En la vida, es habitual no elegir correctamente alguna carretera o felicitar el cumpleaños cuando nadie sopla las velas. Lo que es más complicado es confundir a alguien con otra persona e incluso encontrar parentescos entre dos seres humanos que no tienen nada que ver. Este último punto ha sido uno de los traumas de juventud de la popular actriz Andrea Duro, tal y como contó en su visita a 'La Revuelta'. El programa de David Broncano, que volvió a sus datos 'normales' de audiencia tras una gran semana, también tuvo en su sofá a la banda de rock 'Angelus Apatrida'.

La actriz de Fuenlabrada visitó el programa de La 1 como parte de la promoción de la última película en la que participa, 'Pequeños Calvarios'. Este largometraje, dirigido por Javier Polo, se estrenará justo dentro de una semana, el próximo 24 de octubre. Como es habitual, la entrevista en 'La Revuelta' no solo se centró en las actividades profesionales de la invitada, sino que también hubo tiempo para risas y confesiones varias. Entre ellas, una anécdota que rememoraba Andrea Duro de cuando era más joven y que aún hoy en día se repite en alguna ocasión: confundir su ascendencia y 'ponerle' un padre que no es.

"Me desquiciaba de manera sobrehumana", comenta la intérprete madrileña, que contaba como "durante muchos años de mi vida, la gente me preguntaba como estaba mi padre... Alfredo Duro". Entre risas tanto del público como del propio presentador, Andrea Duro confirmaba que "Alfredo Duro no es mi padre", a la vez que recordaba que "tenía que contestar continuamente a esta pregunta". Hilando toda esta historia con el nombre de su película, la actriz se lo tomaba con humor y asumía que "él tendrá su propio calvario, que es el Real Madrid... Y él era mi calvario". De ahí pasaron a polemizar sobra fútbol, momento en el que Broncano se jactaba de que "al final consigo hacerte la hija de Alfredo Duro, pero de verdad".

Duelo de audiencias

Un día más, fueron muchos los que miraron con el rabillo del ojo el duelo de audiencias entre Antena 3 y La 1, que se decantó del lado de 'El Hormiguero' con uno de los márgenes más amplios sobre 'La Revuelta' de este curso. La ventaja del programa de Pablo Motos fue de casi seis puntos (17.6% frente a 11,7%), logrando además el espacio de Pablo Motos superar la media de 2 millones de espectadores. En el plano de la estricta coincidencia, la ventaja se redujo en dos décimas, las que ganaba 'La Revuelta' sobre el global hasta llegar al 11,9%. En su conjunto, se trata del cuarto día consecutivo de triunfo para Atresmedia y el 20º de la temporada en el cara a cara.