Comunicado urgente de Irene Rosales tras salir a la luz su nuevo romance tras romper con Kiko Rivera
Se llama Guillermo, se ha separado recientemente y tiene un hijo adolescente... aunque ella pide privacidad para él
A. O. / LNE
Irene Rosales está recuperando su vida poco a poco tras su separación de Kiko Rivera. Además de seguir adelante con su versión profesional y de madre, su faceta de mujer está más viva que nunca. Y es que la exmujer del DJ ha recuperado la ilusión junto a un empresario sevillano llamado Guillermo. Sonriente, sin ocultar el gran momento que está viviendo y reivindicando su derecho a ser feliz, la influencer pide privacidad para su nuevo amor, defendiendo que "hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo".
Es perfectamente consciente de que "de mí se habla y lo entiendo al ser un personaje público, pero él no", ha dicho sin llegar a confirmar si el hombre es más que un amigo, como todo parece apuntar.
A pesar de su petición, tanto la revista 'Semana' como 'Lecturas' lanzaban en sus portadas un paseo de Rosales junto a su chico de la mano y dándose un beso.
Más datos de Guillermo
Como ha trascendido, el andaluz tendría 40 años y habría conocido a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en el domicilio de la entonces pareja. Atractivo, aventurero y amante del deporte, tiene un hijo adolescente y ha atravesado recientemente una separación, según ha revelado la periodista Lorena Vázquez. La comunicadora ha asegurado que el hombre "compaginó su incipiente romance con la exmujer del DJ con otras dos chicas", si bien todavia estarían en ese momento en un punto informal de su relación.
Mientras tanto, Kiko Rivera sigue su vida volcado sobre todo en su profesión. Con altibajos emocionales, el hijo de Isabel Pantoja intenta retomar el rumbo de su vida.
- Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
- Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
- Sufrió lesiones al caerse en el parking de un restaurante de Benavente: le tendrán que indemnizar con 18.000 euros
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Roban dinero y joyas en una vivienda de un pequeño pueblo de Zamora
- La fiesta del Pilar desata una crisis entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Fermoselle
- Este es el gran evento cultural que Zamora 10 quiere recuperar para la ciudad
- Somos los del Imserso