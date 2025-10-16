Comunicado urgente de Irene Rosales tras salir a la luz su nuevo romance tras romper con Kiko Rivera

Irene Rosales está recuperando su vida poco a poco tras su separación de Kiko Rivera. Además de seguir adelante con su versión profesional y de madre, su faceta de mujer está más viva que nunca. Y es que la exmujer del DJ ha recuperado la ilusión junto a un empresario sevillano llamado Guillermo. Sonriente, sin ocultar el gran momento que está viviendo y reivindicando su derecho a ser feliz, la influencer pide privacidad para su nuevo amor, defendiendo que "hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo".

Es perfectamente consciente de que "de mí se habla y lo entiendo al ser un personaje público, pero él no", ha dicho sin llegar a confirmar si el hombre es más que un amigo, como todo parece apuntar.

A pesar de su petición, tanto la revista 'Semana' como 'Lecturas' lanzaban en sus portadas un paseo de Rosales junto a su chico de la mano y dándose un beso.

Más datos de Guillermo

Como ha trascendido, el andaluz tendría 40 años y habría conocido a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en el domicilio de la entonces pareja. Atractivo, aventurero y amante del deporte, tiene un hijo adolescente y ha atravesado recientemente una separación, según ha revelado la periodista Lorena Vázquez. La comunicadora ha asegurado que el hombre "compaginó su incipiente romance con la exmujer del DJ con otras dos chicas", si bien todavia estarían en ese momento en un punto informal de su relación.

Mientras tanto, Kiko Rivera sigue su vida volcado sobre todo en su profesión. Con altibajos emocionales, el hijo de Isabel Pantoja intenta retomar el rumbo de su vida.