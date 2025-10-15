TVE pone fecha de estreno a lo nuevo de 'Cachitos', que llega haciendo tándem con Henar Álvarez

La 2 sigue reforzando su parrilla y pone fecha de estreno a la nueva temporada de 'Cachitos', su exitoso programa que recorre el archivo musical de RTVE con la mezcla habitual de ritmo y comentarios ácidos que lo han caracterizado desde el inicio, destacando entre los programas musicales.

El formato vuelve con Ángel Carmona y diez nuevas entregas que se pondrán ver a partir del próximo domingo 19 de octubre a las 23:30 horas, después de 'Al Cielo con ella'. El primer episodio, titulado 'Por el mundo', promete hacernos bailar sin salir del sofá.

Gracias al guión de Toni Pérez, esta entrega contará con la creación de una peculiar agencia de viajes, Cachitours, que llevará a los espectadores por los grandes mitos de la música planetaria: de los ritmos africanos al pop americano, pasando por los sonidos europeos y los tarareos más universales. Una auténtica vuelta al mundo a través de los videoclips y actuaciones más icónicas del archivo de RTVE.

Jero Rodríguez, Arantxa Soroa, Alejandro Alcaraz, Antonio Vicente, Laura Del Val y Carlos Sanandrés continúan como colaboradores del espacio, que suma a Jesús Caballero y Elena Beltrán.

La nueva temporada de 'Cachitos' es la número 14 del programa, que cumple 12 años en antena. El formato aterrizó en 2013 y supuso una auténtica revolución televisiva. A día de hoy, su sello de humor y su peculiaridad le hacen mantener una cantidad de fieles para seguir ganándose un hueco en la parrilla de La 2.