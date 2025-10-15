Sofía Suescun no se guarda nada con Kiko en el 'gym': “Las últimas duelen”

Hace unos días, Sofía Suescun aseguró ante sus seguidores que tanto Kiko Jiménez, su pareja, como ella son los encargados de la limpieza del hogar y de la cocina. "No pasaría nada si tuviéramos ayuda, pero no es el caso", escribía en Instagram Stories. Para acto seguido asegurar que no realiza una limpieza intensiva todos los días, pero sí una vez por semana, algo que ella considera "terapia": "Me ayuda a despejar ideas y ordenar mi mente", aclaraba.

Como a nivel televisivo, ni ella ni Kiko han comenzado la temporada de manera muy activa, están volcándose en su vida personal y el autocuidado. El 'influencer' gallego se sometió hace unos días a una operación de trasplante capilar y Sofía Suescun ya ha solucionado "el problema de las ojeras" en su clínica de confianza. La navarra llevaba tiempo queriendo solucionar el oscurecimiento de la zona inferior de sus ojos y parece que ya ha tomado cartas en el asunto.

La cocina y pasar tiempo con sus animales son otros de los grandes placeres a los que se están dedicando Sofía Suescun y Kiko Jiménez estos días de menor carga laboral. "No hay cosa que me dé más placer", confesaba la hija de Maite Galdeano hace unos días al compartir en Instagram una imagen de su gayo y su perro. Suescun es una amante de los animales y cada vez disfruta más de su tiempo con ellos.

La casa es otro de los proyectos personales en los que Sofía y Kiko están trabajando las últimas semanas. Una de las reformas más recientes incluye un muro porcelánico para embellecer el exterior de la vivienda. Otra estancia en la que invierten mucho tiempo es el gimnasio, donde pasan varias horas a la semana cuidando su salud y fortaleciendo su cuerpo.

'Story' publicada por Sofía Suescun en Instagram. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

"Las últimas duelen", ha escrito Sofía Suescun en una foto de Instagram Stories en la que realiza una dominada con agarre supino, para fortalecer su espalda, los bíceps y mejorar el equilibrio corporal, ya que en este ejercicio intervienen buena parte de los músculos del cuerpo.

A esta sesión de ejercicio también se ha asomado Kiko Jiménez, que aún no puede realizar ejercicio físico a causa de su operación capilar, pero que no duda en posar sin camiseta junto a su novia para los miles de seguidores que ambos tienen en Instagram. "Llevo más de 10 días sin entrenar, pero aquí estoy, haciendo acto de presencia", ha escrito Jiménez en su perfil.