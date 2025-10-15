Sale a la luz la "historia de amor" de Manu, de Pasapalabra con Natalia: visita al teatro y campanas de boda

Los concursantes de Pasapalabra saben que hay que pelear en El Roscohasta la última letra. Manu y Rosa son especialistas en dar la vuelta a una situación adversa y la coruñesa lo ha demostrado en este duelo, en el que los dos han luchado por un bote de 2.242.000 euros. Antes, se han despedido de los invitados. El madrileño, como ya es tradición, lo ha hecho en forma de poema dedicado a Natalia Sánchez, Javi Martín, Álex O’Dogherty y Alicia Borrachero.

Por solo dos segundos de diferencia, Manu ha comenzado este cara a cara y lo ha hecho con fuerza, especialmente cuando ha logrado un turno de 9 respuestas seguidas. Eso le ha lanzado en el marcador y le ha permitido ir por delante durante toda la primera vuelta, que ha completado con 20 aciertos.

Rosa, al intentar reducir distancias, ha sufrido un tropiezo inesperado por culpa de un ‘ferry’ que debía ser ‘intercity’. Se ha lamentado en el momento de ese error, pero ha sabido reponerse y dar la vuelta a la situación. De hecho, su remontada la ha llevado hasta los 22 aciertos, listón en el que se ha plantado. Ahora la presión era para Manu, con un acierto menos y sin fallos.

Pero antes del duelo, se ha vivido un divertido y emotivo momento con Manu y su tradicional despedida de sus compañeros. Y es que Manu sigue siendo fiel a su tradición de dedicar un poema de despedida a los invitados de Pasapalabra. Como ha comentado Roberto Leal, su producción “da para un libro” después de 358 programas. El concursante ha conseguido sorprender a Natalia Sánchez, Javi Martín, Álex O’Dogherty y Alicia Borrachero.

Antes de comenzar su nuevo duelo contra Rosa en El Rosco, Manu ha agradecido la ayuda y los buenos momentos que ha dejado este cuarteto de invitados. Como siempre, lo ha hecho con versos improvisados que han despertado sonrisas, risas y aplausos. “Estoy ‘borrachero’ de tanta felicidad”, ha asegurado.

Sin embargo, por primera vez, ha reconocido que hay un apellido que se le ha resistido a la hora de hacer sus juegos de palabras. “No cuadraba con nada”, ha revelado sobre O’Dogherty.

Respecto a Natalia Sánchez, Manu se ha reencontrado con la actriz tras sobrevivir a la silla azul y convertirse en capitán dele quipo azul. Y decimos "reencontrado"porque aunque nunca habían coincidido en el plató se conocían ya de antes.

Todo comenzó cuando Manu, hace algo más de diez años, fue a verla al teatro gracias a “una persona en común”, como ha detallado Natalia. ¡Incluso existe una foto de ese momento! Tanto o más curioso es que dicha persona es la que después presentó a la actriz y a , Marc Clotet, con quien tiempo después sonaron campanas de boda al convertirse en marido y mujer. “¡Qué bonita historia de amor!”, ha comentado Roberto Leal, asombrado y deseando conocer más detalles.