La primera entrevista de Álex García tras la muerte de Verónica Echegui

El 24 de agosto de 2025 falleció de cáncer la actriz española Verónica Echegui, sumando en la consternación al mundo del cine español. Durante días, las cámaras indiscretas e irrespetuosas buscaron desesperadamente al que había sido su novio durante muchos años: el también actor Álex García. Como era de prever, el intérprete canario (muy celoso de su vida privada en la normalidad), lo fue mucho más en un momento de tristeza máxima como el de la muerte de la persona que le ha acompañado durante gran parte de su vida. García habló cuándo y cómo quiso. Y lo hizo a través de una carta publicada en ‘El País’.

La misiva arrancaba con una frase vibrante: “¡Fara frica!”, un lema que compartieron en un momento inolvidable durante un viaje a Rumanía. En esas imágenes de pies llenos de barro y música atronadora, García evoca cómo “amor, llama a amor”, una esencia que siempre vivió junto a ella. En sus líneas, Álex describió a Verónica como “canal” más que intérprete, alguien que amplificaba los corazones dormidos de quienes la escuchaban. Refleja el impacto de su figura, recordando con dolor y belleza: “Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho… y también mis pies han bailado sin pensar”.

Con nostalgia y esperanza, García escribió: “Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España… Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo”. Es su deseo de que el legado de Echegui trascienda el duelo y se convierta en una fuerza transformadora. La carta del actor termina con una entrañable promesa: “Seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor”.

La entrevista

Y ahora, Alejandro (que es cómo quiso que se le llamara en este encuentro) ha concedido su primera entrevista. Ha sido en ‘En clave de Rhodes’, de la SER, junto al piano y las preguntas de James Rhodes. En el Auditorio de Tenerife, su ciudad natal, y ante unas 500 personas, García ha tocado muchos temas y también ha hablado de Vero. "Ha sido una ola de amor lo que ha ocurrido en este país hacia Verónica, hacia lo que ella generaba y a lo que yo viví tanto tiempo, e, incluso, juntos generábamos y ampliábamos. Lo que te puedo añadir que es hermoso, aunque es muy doloroso, poder crecer a través de una situación tan dura y agarrarte al amor y expandirlo", ha confesado.

El actor, explican en la web de la Cadena SER, ha contado que está aprendiendo a "aceptar, a no apretar, a dejar que sea la vida la que mande". "Siempre queremos que el trabajo salga bien, que la relación con tu pareja sea de esta manera, que la comida salga genial y que la enfermedad no sea letal, y luego, si te enganchas a estas sensaciones, sufres muchísimo. La vida tiene sus planes. Y vas a prendiendo que cuanto antes lo aceptes y te des cuenta que lo importante es lo que hagas y sientas con lo que te ocurre, más libre te vas sintiendo. Y así me estoy sintiendo ahora mismo con todo el dolor que he sentido y que existe”.