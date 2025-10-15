Heidi Klum promete un disfraz "extra feo y súper aterrador" este Halloween
Repasamos los disfraces más espectaculares de la modelo para la noche más terrorífica del año
Amaia Díez
¿Listo para la noche de Halloween? Apenas queda un día para ultimar todos los detalles para la noche más terrorífica del año y conocer con qué disfraces nos sorprenderán los famosos.
Heidi Klum siempre causa sensación con los suyos y consigue acaparar todos los 'flashes' de los fotógrafos aunque lo cierto es que en muchas ocasiones hasta cuesta reconocerla. Repasamos a continuación, sus mejores disfraces de Halloween. Son muy elaborados, pero te servirán sin duda como fuente de inspiración para deslumbrar en la 'noche de los muertos':
En la fiesta de Halloween de 2012 la modelo apareció con este espectacular y llamativo look:
La moda nos permite jugar y reinventar diferentes prendas con el objetivo de adaptarlas a nuestro estilo. Te recomendamos fichar estas espectaculares ideas de disfraces de la modelo y presentadora para crear el look perfecto para ti.
Eres de las que quieren lucir siempre perfectas y deslumbrar hasta en Halloween o prefieres lucir un aspecto sangriento y terrorífico. Heidi Klum apuesta por las dos secciones y, pese a llevar impresionantes y favorecedores disfraces como los mostrados anteriormente, también se atreve con este terrorífico estilismo de esqueleto:
Y tú, ¿con cuál te quedas?
- Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
- Sufrió lesiones al caerse en el parking de un restaurante de Benavente: le tendrán que indemnizar con 18.000 euros
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Roban dinero y joyas en una vivienda de un pequeño pueblo de Zamora
- Este es el gran evento cultural que Zamora 10 quiere recuperar para la ciudad
- Capitán retirado, Alipio García García: «Los puestos sostenían la Guardia Civil cuando yo ejercía hace 50 años»
- Toro clausura la Fiesta de la Vendimia con una accidentada 'Fuente de vino
- Dos jóvenes que circulaban en patinete resultan heridos tras ser atropellados en el barrio zamorano de Pinilla