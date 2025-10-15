Heidi Klum promete un disfraz "extra feo y súper aterrador" este Halloween

¿Listo para la noche de Halloween? Apenas queda un día para ultimar todos los detalles para la noche más terrorífica del año y conocer con qué disfraces nos sorprenderán los famosos.

Heidi Klum siempre causa sensación con los suyos y consigue acaparar todos los 'flashes' de los fotógrafos aunque lo cierto es que en muchas ocasiones hasta cuesta reconocerla. Repasamos a continuación, sus mejores disfraces de Halloween. Son muy elaborados, pero te servirán sin duda como fuente de inspiración para deslumbrar en la 'noche de los muertos':

En la fiesta de Halloween de 2012 la modelo apareció con este espectacular y llamativo look:

La moda nos permite jugar y reinventar diferentes prendas con el objetivo de adaptarlas a nuestro estilo. Te recomendamos fichar estas espectaculares ideas de disfraces de la modelo y presentadora para crear el look perfecto para ti.

Eres de las que quieren lucir siempre perfectas y deslumbrar hasta en Halloween o prefieres lucir un aspecto sangriento y terrorífico. Heidi Klum apuesta por las dos secciones y, pese a llevar impresionantes y favorecedores disfraces como los mostrados anteriormente, también se atreve con este terrorífico estilismo de esqueleto:

Y tú, ¿con cuál te quedas?