Eduardo Casanova estrena su primera serie: ‘Silencio’, una historia ‘queer’ de vampiros
Reimagina el mito del vampiro para explorar la identidad queer, el estigma del VIH y el silencio social, abarcando desde la peste negra hasta la crisis del SIDA en la España de los años 80
'Silencio', la nueva serie original Movistar Plus+, de Eduardo Casanova, se estrena el 1 de diciembre. Tras su estreno en el pasado Festival de Cine de Locarno, la primera serie del director y guionista Eduardo Casanova, lleva una historia queer de vampiros a la Sección Oficial Fantàstic a Competición (SOFC) de la 58ª edición del SITGES - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebra del 9 al 19 de octubre. Desde la plataforma la definen como una serie “visualmente impactante y emocionalmente intensa, que reimagina el mito del vampiro para explorar la identidad queer, el estigma del VIH y el silencio social, abarcando desde la peste negra hasta la crisis del SIDA en la España de los años 80”.
Esta tragicomedia, filmada completamente en 16mm y concebida como una experiencia cinematográfica total, más allá del formato tradicional episódico, hace una nueva lectura del subgénero vampírico, explora la oscuridad y la pasión en un mundo que juzga y condena sin piedad. Miniserie de tres episodios para cuestionar todo lo que creemos saber sobre la libertad y la supervivencia. 'Silencio' es un viaje al abismo de la condición humana, donde la risa y el llanto se funden en una sola lágrima, señalan en Movistar Plus+.
“Nos sentimos en la mejor casa”
La miniserie está protagonizada por Lucía Díez ('La noche más larga', 'Su Majestad'), como Malva; Ana Polvorosa ('Pieles', 'La Piedad'), como Verónica; María León ('Cerrar los ojos', 'El caso Asunta'), como Triana; Mariola Fuentes ('Alguien tiene que morir', 'El inmortal'), como Lilith; Leticia Dolera ('REC', 'Vida perfecta'), como Brianda; Omar Ayuso ('Yo, adicto', 'Mariliendre'), como Felipe, y Carolina Rubio ('Viaje fin de curso', 'Un mal día lo tiene cualquiera'), como Ginebra.
Eduardo Casanova, creador de la serie, ha asegurado que le “hace especial ilusión que 'Silencio', mi primera serie llegue a toda España de la mano de Movistar Plus+, tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Mi compromiso con 'Silencio' siento que es muy cercano al de Movistar Plus+ con su audiencia: hablar para un público amplio, sin perder la identidad autoral, en tono tragicómico, libre y descarado, contenido entretenido y fácil de ver, pero sin perder crítica social de rabiosa actualidad, y 'Silencio' es exactamente eso. Admiro profundamente que una casa tan grande, respetable y amable como Movistar Plus+ tenga ese compromiso con el entretenimiento y las y los autores, y realmente estoy muy agradecido y feliz. Nuestras vampiras y yo, nos sentimos en la mejor casa".
