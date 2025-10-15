Descubre cuál es el truco viral para novias que te salvará ante los complejos
Este es el truco
"Si me volviese a casar este sería el truco viral que como novia necesitaría que alguien me contase", así ha comenzado su vídeo la influencer Rocío Camacho tras su boda con Guillermo Aylon.
"Todas sabemos que los clean looks no son para todo el Mundo, no todos los recogidos son para todo tipo de caras. Para mí, mi mayor complejo siempre han sido mis orejas y pensaba que lo sería toda mi vida", confiesa la empresaria. Un complejo que muchas personas comparten y que puede solucionarles la vida en ciertos momentos.
"Si te casas este año o el año que viene, o simplemente te gusta hacerte recogidos y no lo haces porque no te gustan tus orejas, voy a darte la solución de tu vida", asegura Camacho.
El truco son unas famosas pegatinas que puedes colocarte detrás de las orejas y así corregirlas.
