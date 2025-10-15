Alberto San Juan le reprocha a Broncano que pregunte por el dinero

Alberto San Juan ha vuelto a demostrar que, más allá de los escenarios y platós, sabe conectar con el público también desde el humor y la cercanía. Su reciente paso por ‘La Revuelta’ arrancó con una entrada triunfal por el tobogán del programa, un gesto que hizo, según confesó, para cumplir el deseo de su hijo de 12 años. Un detalle familiar que marcó el tono distendido y genuino de su entrevista. El actor, protagonista junto a Mario Casas de ‘La cena’, dirigida por Manuel Gómez Pereira y con participación de RTVE, aprovechó la entrevista para elogiar el trabajo de su compañero. A pesar de que no se conocían , San Juan aseguró que la experiencia compartida en el rodaje fue excelente: “Hemos trabajado muy bien juntos. Es prodigioso en muchos sentidos”.

San Juan, que apareció en el programa con un traje de raya diplomática, confesó llevar unos calcetines azul marino que no combinaban con su atuendo, pero que eran los únicos que tenía tras actuar en Salou la noche anterior. A modo de contraste, comentó con ironía que Mario Casas había optado por no usar calcetines, lo que le había provocado rozaduras. No era la primera vez que Alberto San Juan se enfrentaba a las famosas "preguntas clásicas" de David Broncano, pero esta vez quiso marcar distancia desde el principio. Sobre la cuestión económica, fue tajante: “Nunca he entendido el interés por hablar de dinero en una sociedad dividida en clases”, expresó con tono crítico.

En cuanto a la pregunta sobre su vida sexual, el actor respondió con naturalidad que hacía “meses” que no mantenía relaciones. Sin embargo, fue en la pregunta sobre machismo y racismo donde decidió profundizar más, reconociendo abiertamente que se considera “más machista que racista”, en una declaración que dejó al público pensativo.

Una comedia con fondo histórico

‘La cena’, la película que protagoniza, se sitúa en el contexto de la posguerra española, durante los preparativos de una celebración por la victoria franquista. La historia da un giro cómico al mostrar cómo los cocineros del hotel, encargados del banquete, han sido encarcelados, desatando una serie de enredos. Este enfoque no impidió que la conversación en el programa de RTVE derivara hacia temas históricos. San Juan mostró un gran interés por la segunda invitada de la noche: Ana Rivero, quien fue taquígrafa del Congreso durante medio siglo y vivió de cerca los últimos años del franquismo. El actor se implicó tanto en su entrevista con Broncano que terminó “acumulado” en la conversación, como describió el presentador.